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16 Ekim 2017 Pazartesi
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    • Alaaddin Yılmaz’a Cevabımdır

    Erhan Beykoz yazdı...

    16 Ekim 2017 Pazartesi 10:03
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    Alaaddin Yılmaz’a Cevabımdır
    2009 yılında seçilmiş olduğum belediye meclis görevinde Saygıdeğer Bolu Halkına hizmet etmekten gurur duyuyorum. 8 yılı geçen görevimde her meclis üyesi gibi Bolu’nun gelişmesi adına katkı vermeye ve denetleme görevi için çalıştım. Neler yaptığım konusunu benim anlatmam doğru olmaz ama isteyenler, 2009 yılından günümüze meclis tutanaklarını isteyebilir ve gerçeği görebilirler!
    İlk dönemimde olduğu gibi, bu dönemde de Başkan Alaaddin Yılmaz’ı Bolu adına meclis kürsüsünden hep uyardım. İnancım o ki, birçok yanlış yapılan iş bürokratlar tarafından düzeltildi. Elbette bunları yapmak için yurttaşlar oy verdiler. Kendi imkanlarımla elimden geldiğimce bilgi sahibi olup, vatandaşların işlerine yardımcı olmaya çalıştım.
    Belediye ile ilgili yazılacak o kadar çok şey var ki, bunları burada yazmak ne bana yakışır nede verilen görevin karşılığıdır!
    Ekim ayı ilk oturumunda yeni yapılan belediye sarayındaki teknik hataları söyledim. Ekim ayı 2.oturumunda da, CHP Gurup Başkan Vekilimiz Hakan Özmen yapıcı konuşma ile komisyon kurulup çalışmayı istedi. Sonrasında Başkan Yılmaz, “bana ya gazetecilik yapmamı, yada meclis üyeliği yapmamı, mecliste konuştuklarımı ertesi günü gazetede yazmamamı” söyledi.
    Daha evvelde benden rahatsız olduğunu biliyorum. Asıl bildiğim, yanında dolaşıp dedikodu ve kaostan geçinen insanların varlığı ve başkanın bunlar inanıyor olmasıdır. 
    Gelelim istifa mekanizmasına, beni CHP yönetimi bu göreve layık görerek sıralamaya koydu. Yüce Bolu Halkı da seçerek hizmet etmemi istediler! Benim gibi partilerinin istekleri doğrultusunda sırlamaya girip gerekli oyu alanlar meclisteler. 
    Meclise giren üyeler geçimlerini temin etmek için kendi işlerinden vazgeçmezler. Benimde geçimim gazetecilikten olduğunu bilirsiniz! 
    Mecliste çok sayıda müteahhit, mimar, iş adamı, haritacı, sanayici, esnaf bulunmaktadır. Benim işimin belediye ile ilgili hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Oysa arkadaşlarımın işleri direk belediyeyi ilgilendirmekte olup, bağlantıları doğrudan ilişkilidir.
    Haliyle ben işimi bırakmış olsam, kimse bana kefil olup kümes açmama destek olmaz. Başka işletmelerde hissem olmadığı için yönetim kurulu üyeliğinden de gelirim yok. Evime ekmek götürmenin tek yolu gazeteden kazanacağım para ve Bağkur emeklisinin aldığı aylık maaştır. Bir yediemin parkı benim üstüme olmasına karşılık, işletmesi kardeşim tarafından yapılmaktadır.
    Şimdi de bakma şansı elinizde olan, 2009 yılında meclise girerken verdiğim mal beyanım ortada… Başkan Yılmaz’a teklifim şu, mecliste birçok yerde iş yeri olan, belediye ile direk işlerini sürdürmek zorundakiler, kulüp başkanları ile başta siz işletmelerinizi devredin, size namus sözü bende işimi terk edeceğim. Üstelik sizin gibi ciddi anlamda maaşım da yok. Sadece emekli maaşım var isterseniz onu da bağış yapmaya hazırım! Dediğim gibi, öncü siz olacaksınız, sonra tüm meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte sadece belediyeye destek olmaya hazırım.
    Başkan Alaaddin Yılmaz sizi bekliyorum. Siz önden, arkadaşlarınız ve meclis üyelerimiz arkadan tek derdimiz Bolu olması dileğimle harekete geçelim. Rızkı veren Allah’tır, hani bu konuları çok iyi bilirsiniz ya, nasıl olsa açlıktan ölecek değiliz.

    Anahtar Kelimeler: Erhan, Beykoz, Yazdı...

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