Alaaddin Yılmaz’ın 60 milyon liralık proje çöp oldu

Haber: Uğur Balaban

60 milyon lira bedelle ihaleye çıkarılan “Güney Çevre Yolu” projesinin ilk etabına 47 firma teklif vermişti. Proje için ilk start 2017 yılında verildi. Dönemin Belediye Başkanı Alaadin Yılmaz, 3.dönem Belediye başkanlığı için yerel seçim vaadini adım adım gerçekleştiriyordu. 2019 yılında Bolu Belediye Başkanlık koltuğuna Tanju Özcan’ın geçmesiyle işler değişti. Başkan Özcan, kamuoyunda tartışma yaratan konu ile ilgili sert eleştirileriyle Bolu’nun gündemine oturmuştu. Güney Çevre Yolu’nu şehre ihanet olarak değerlendiren Belediye Başkanı Tanju Özcan, projenin durdurulması veya değiştirilmesi için tüm yetkilerini kullanacaklarını dile getirmişti. Yaklaşık 58 tane Sivil Toplum Kuruluşlarının ayaklanması ile proje durduruldu. Güney Çevre Yolu ile ilgili Bolu’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ilk etabın yapılacağını, vatandaşların isteği doğrultusunda diğer etapların yapılmayabileceğini söyledi. Aradan geçen yaklaşık 5 ay sonunda ilk etabın yapımının devam edeceği beklenirken, kepçeler, greyderler ve kamyonlar yeniden çalışmaya başladı. Çalışma tersine dönmüş, yükseltilen yola dökülen malzemeler alınarak Elmalık mevkiinde bulunan atıl durumdaki tünellerin etrafına boşaltıldığı bilgisine ulaştık.

YOLUN YAPIMININ DURDURULMASI İSTENDİ

Yapıldığında pek çok tarım arazisini ve etrafındaki müştemilatı yok edecek olan Güney Çevre Yolu vatandaşın tepkisini çekiyordu. Bolu Platformu Üyeleri, Güney Çevre Yolunun geçtiği bölgede yaptığı inceleme ve köylülerle yaptığı değerlendirme sonunda Güney Çevre Yolu’nun iptal edilmesi hususunu kamuoyunun gündemine taşıdı. Bolu Platformu Üyeleri tarafından yolun faydaları ve zararları hususunda sürekli olarak, Köy ve Mahalle Muhtarları, Sivil Toplum Örgütleri ve Güney Çevre Yolu’nun güzergâhında bulunan köylülerle konu enine boyuna tartışıldı. Yapılan istişareler sonunda Güney Çevre Yolu’nun çevreye vereceği zararın büyüklüğü Karayolları Genel Müdürlüğündeki yetkililere iletildi ve yolun yapımının durdurulması istendi.

MAHKEME İPTAL KARARI VERDİ

Mahkemenin bilirkişi uzmanlarınca yaptığı araştırmalar sonucunda, açılan davanın 13.12.2021 tarihli karar duruşmasında, Açılan bu davada, Bolu halkı haklı bulunarak yolun yapılamasının kamu yararı taşımadığı gerekçesi ile Güney Çevre Yolunun yapılmasına ilişkin alınan kararların iptaline karar verildi. Bolu İdare Mahkemesinin kararı özellikle Güney Çevre Yolu güzergâhında bulunun köylülerin yüzlerini güldürdü.

Kamuoyunun aklında ise, geçtiğimiz senelerde büyük tepkilere yol açan bu proje için harcanan 60 milyon liraya yazık olmadı mı? Sorusu kaldı… Gözler şimdiden yetkililerin yapacağı açıklamaya çevrildi. Bu karar ile dönemin Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın, büyük uğraşlar verdiği ve herkesin yanlış demesine rağmen, bu işe devam etmesi sonrası mahkemenin iptal kararının ardından, milyonlarca para da çöpe gitmiş oldu.