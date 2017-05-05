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05 Mayıs 2017 Cuma
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    • Alaaddin Yılmaz'ın Hıdırellez mesajı

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, baharın habercisi Hıdırellez dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Tabiatın yeniden doğuşunun simgesi, güneşli günlerin müjdecisi olan Hıdrellez'de yanan ateşlerin içlerimizi ısıtmaya, kardeşliğe, barışa, huzura ve bereketli günlere vesile olmasını dilerim” dedi.

    05 Mayıs 2017 Cuma 11:30
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    Alaaddin Yılmaz'ın Hıdırellez mesajı

    Haber: Aysun Beykoz

    Başkan Yılmaz’ın Hıdrellez mesajı şöyle:

    “Tarih boyunca Türk halklarının ortak kültürle yaşattığı Hıdırellez, Hz. Hızır ile İlyas Peygamber’in yılda bir defa yeryüzünde bir araya geldikleri gün olarak kabul edilir. Doğayla uyumlu, iç içe bir hayat süren halkımız bu kültürel zenginliğini özüne uygun, bozmadan yaşamış ve kuşaktan kuşağa aktarmıştır.  Bizi biz yapan bu güzel değerlerimize, kültürümüze sahip çıkmak, gelecek kuşaklara aktarmak önem taşımaktadır.

    Tabiatın yeniden doğuşunun simgesi,  baharın habercisi, güzel günlerin müjdecisi, olan Hıdırellez’de yanan ateşlerin içlerimizi ısıtmaya, kardeşliğe, barışa, huzura ve bereketli günlere vesile olmasını dilerim.

    Tüm vatandaşlarımızın Anadolu'da yaz mevsiminin de başlangıcı olarak kabul edilen Hıdırellez Bayramı’nı kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım."  

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Başkanı, Alaaddin, Yılmaz

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