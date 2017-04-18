banner133

banner128

banner101

18 Nisan 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Alaaddin Yılmaz’ın Kutlu Doğum Haftası mesajı

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle yayınladığı mesajında, “Peygamber Efendimizin ışığı her zaman olduğu gibi içinden geçtiğimiz bu anlamlı günlerde de bize yol göstermeli Kutlu doğum haftasında tüm insanlığın, O’nun barış ve sevgi çağrısında buluşmasını diliyorum” dedi.

    18 Nisan 2017 Salı 08:28
    Bu haber 59 kez okundu
    Alaaddin Yılmaz’ın Kutlu Doğum Haftası mesajı

    Haber: BMA

    Hz. Muhammed’in bütün insanlığa kucak açan bir barış ve sevgi öğretisinin temsilcisi olduğunu, doğruluk ve güzel ahlakın en iyi örneğini kendi hayatıyla gösterdiğini belirten Başkan Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

    “Bu hafta özünde huzur, barış, sevgi ve güzel ahlak üzerine kurulmuş İslam’ın müjdeleyicisi Peygamberimiz Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in dünya üzerine gelişini, kutlu doğumunu idrak ediyoruz. Peygamber Efendimiz, bütün insanlığa kucak açan, barış ve sevgi öğretisinin temsilcisi; doğruluk ve güzel ahlakın en iyi örneğini kendi hayatıyla göstermiş Allah’ın son elçisidir. O, insanların yoldan çıktığı, iyi ile kötüyü ayırt edemez duruma geldiği bir dönemde, alemlere rahmet olarak gönderildi. O insanların en hayırlısı, en aydınlık düşüncelisi, ilmin, hikmetin ve irfanın kaynağı Peygamber Efendimiz, insanlığı Allah aşkı ile kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim ile buluşturdu.

    Özellikle İslam ülkelerinin üstünde kara bulutların dolaştığı, savaş ve ölümlerin kol gezdiği bu zor günlerde İslam’ın birleştirici gücüyle bir araya gelerek, Peygamberimizin bize öğrettiği adalet, hoşgörü, barış ve kardeşçe paylaşma değerlerini rehber edinmeliyiz. Bugün tüm dünya terör belasıyla karşı karşıya. Ve ne acıdır ki sevgi dini İslam, terörle bir arada anılıyor. Bu oyuna gelmemeliyiz. İslam'ın, o bütünleştirici çatısı altında toplanmalıyız. Birlik ve beraberlik içinde, barış içinde yaşama özleminin her zamankinden daha fazla öne çıktığı bu günlerde, Peygamber Efendimizi doğru anlamak ve doğru anlatmak, İslam’ı doğru anlatmak zorundayız.  O’nun ışığında buluşmalıyız. Peygamberimiz Hz. Muhammed’i daha iyi tanıdıkça ve anlattıkça, inanıyorum ki O’nun ışığı, mesajı çok daha güçlü bir şekilde karşılık bulacak, insanlık barış ve kardeşlik içinde yaşayacak.

    Yolumuzu aydınlatan, yüreklerimizi aşkla, merhametle dolduran Sevgili Peygamberimizin emanetine sahip çıkmalıyız. Kanla, gözyaşıyla, acı ve zulümle sarsılan insanlığın O’nun ebedi mesajını; sevgiyi, barış ve merhameti hatırlamasını ümit ediyor, O’nun doğumunun sene-i devriyesi olan bu kutlu haftada karanlıklarımızın yeniden aydınlanmasını, yoksunluklarımızın bereketlenmesini diliyorum.

    İslam’ın evrensel değerleriyle bize yol gösteren, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in dünyaya teşriflerinin 1446’nci yıldönümünde, tüm insanlığı O’nun barış ve sevgi çağrısında buluşmaya davet ediyorum.”

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Başkanı, Alaaddin, Yılmaz

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÜNLER VARDIR UNUTULMAZ
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ÇİKOLATALI GOFRET”cilere de kumpas mı?..
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Referandum sonuçları üzerine
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kader Oylaması
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR REFERANDUMA DOĞRU SON SAATLER
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rektör Coşkun Görevden Uzaklaştırılmalıdır!
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu HADİ BAKALIM GÖREVİMİZİ YAPALIM !
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Son Dönemeçte Referandum: Evet mi, Hayır mı?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Sevdim Her Zerresini
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmişten bugüne istenmediği halde karşılaşılan olaylar…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit AYNEN DEVAM
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ NEDEN HAYIR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "Sivil Örümceğin Ağında"
  • Suat Tosun Suat Tosun TEKERLEME VE ENTELEKTÜEL GELİŞİM
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Biz böyle değildik!
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129