Haber: BMA

Hz. Muhammed’in bütün insanlığa kucak açan bir barış ve sevgi öğretisinin temsilcisi olduğunu, doğruluk ve güzel ahlakın en iyi örneğini kendi hayatıyla gösterdiğini belirten Başkan Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu hafta özünde huzur, barış, sevgi ve güzel ahlak üzerine kurulmuş İslam’ın müjdeleyicisi Peygamberimiz Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in dünya üzerine gelişini, kutlu doğumunu idrak ediyoruz. Peygamber Efendimiz, bütün insanlığa kucak açan, barış ve sevgi öğretisinin temsilcisi; doğruluk ve güzel ahlakın en iyi örneğini kendi hayatıyla göstermiş Allah’ın son elçisidir. O, insanların yoldan çıktığı, iyi ile kötüyü ayırt edemez duruma geldiği bir dönemde, alemlere rahmet olarak gönderildi. O insanların en hayırlısı, en aydınlık düşüncelisi, ilmin, hikmetin ve irfanın kaynağı Peygamber Efendimiz, insanlığı Allah aşkı ile kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim ile buluşturdu.

Özellikle İslam ülkelerinin üstünde kara bulutların dolaştığı, savaş ve ölümlerin kol gezdiği bu zor günlerde İslam’ın birleştirici gücüyle bir araya gelerek, Peygamberimizin bize öğrettiği adalet, hoşgörü, barış ve kardeşçe paylaşma değerlerini rehber edinmeliyiz. Bugün tüm dünya terör belasıyla karşı karşıya. Ve ne acıdır ki sevgi dini İslam, terörle bir arada anılıyor. Bu oyuna gelmemeliyiz. İslam'ın, o bütünleştirici çatısı altında toplanmalıyız. Birlik ve beraberlik içinde, barış içinde yaşama özleminin her zamankinden daha fazla öne çıktığı bu günlerde, Peygamber Efendimizi doğru anlamak ve doğru anlatmak, İslam’ı doğru anlatmak zorundayız. O’nun ışığında buluşmalıyız. Peygamberimiz Hz. Muhammed’i daha iyi tanıdıkça ve anlattıkça, inanıyorum ki O’nun ışığı, mesajı çok daha güçlü bir şekilde karşılık bulacak, insanlık barış ve kardeşlik içinde yaşayacak.

Yolumuzu aydınlatan, yüreklerimizi aşkla, merhametle dolduran Sevgili Peygamberimizin emanetine sahip çıkmalıyız. Kanla, gözyaşıyla, acı ve zulümle sarsılan insanlığın O’nun ebedi mesajını; sevgiyi, barış ve merhameti hatırlamasını ümit ediyor, O’nun doğumunun sene-i devriyesi olan bu kutlu haftada karanlıklarımızın yeniden aydınlanmasını, yoksunluklarımızın bereketlenmesini diliyorum.

İslam’ın evrensel değerleriyle bize yol gösteren, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in dünyaya teşriflerinin 1446’nci yıldönümünde, tüm insanlığı O’nun barış ve sevgi çağrısında buluşmaya davet ediyorum.”