Haber: Semih Baykal

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Bozarmut Köyü mevkiinde gerçekleştirilen çalışmalarda, ahlat alıç, yaban eriği, yabani elma ve yaban kirazı türlerinde 2 bin 200’er adet olmak üzere toplam 11 bin adet yabanıl meyve fidanı dikildi. Yaklaşık 100 dekarlık alanda gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde yaban hayvanlarının daha kolay besin bulabilmelerine yardımcı olunduğu belirten İşletme Müdürü Rıdvan Aksu yaban hayatının canlılarını özellikle aç bırakmamak adına gayret gösterdiklerini, ayrıca bu çalışmayla aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmalarının da önüne geçildiğini ifade etti.