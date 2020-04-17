Aladağ’da yollar açık

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yaz aylarının yakınlaşması ve yangın tehlikesinin artması sebebiyle orman içi yolların ulaşılabilir ve açık olması daha da önem kazanıyor. Orman içi yolların bakım ve onarımına ayrı bir önem veren Bolu Orman Bölge Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanında bulunan bölgelerde orman emvali üretimi kapsamda üretim yapılan Tekke Grup yolu kenarında ve diğer birçok yolda hendekler, platform ve şevler temizlenerek yol ulaşımı güvenli hale getirildi. İşletme Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada, Koronavirüs salgınına karşı azami önlem alınarak çalışmaların termin planı doğrultusunda yapılmaya devam edeceği bildirildi.