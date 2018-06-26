Haber: Ceylan Beykoz
Katılımın oldukça yoğun olduğu ihalede 10 bin 310 metreküp emval satışa sunuldu. Satışa sunulan emvallerin tamamının satıldığı ihaleden, 4 milyon 460 bin ₺ satış geliri elde edildi. Titizlikle devam eden üretim ve standardizasyon konulu eğitimler ile erken üretim çalışmalarının ihalelere yansıdığını ifade eden Aladağ Orman İşletme Müdürü Rıdvan Aksu, belli kalitedeki emvallerin alıcılara erken sunumunun ne denli önemli olduğunu vurguladı ve 2018 yılı üretimlerinden gerçekleştirilen ihalelerde, yüksek derecede satış ortalaması yakalandığını belirtti. Ayrıca ihaleye iştirak eden firma yetkilileri ile ihale öncesi yapılan görüşmeler sonuncunda, ortaya çıkan görüş ve önerilerin bir sonra ki ihalede dikkate alınacağı bildirildi.
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Aladağ’dan 4 Milyon 460 bin ₺ satış geliri
Yorumlar
Toplam 1 yorum mevcut
vatandaş 56 dakika önce yorumlandı
kim bilir kaç bin ağacın canına okudunuz. unutmayın yaş kesen baş keser derler!