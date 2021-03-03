Aladağlara fırtına vurdu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Havanın ısınmaya başlaması nedeniyle ormanlık alanlardaki karlar eridi ve toprak yumuşamaya başladı. Son haftalarda fırtınanın da etkili olmasıyla Aladağ Yaylası, Dörtdivan ve Kıbrısçık ilçelerindeki ormanlık alanlarda onlarca çam ağacı devrildi. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşları olası bir olumsuzluk durumunda ormanlık alanda gezmemeleri konusunda uyardı. Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Devrilen ağaçlar hasar tespit çalışmasının ardından kontrollü bir şekilde kaldırılacak. Son zamanlarda da onlarca ağaç tehlikeye yol açtı. İlimizde 2 ay önce 25 ve 26 Ocak’ta meydana gelen yoğun fırtına sonrası ormanlarda oluşabilecek zararın tespiti için Aladağ Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı tüm ekipler arazide hasar tespiti yapmıştı. Ormanlara yapılması gereken bakım müdahalelerinde geç kalınması halinde ağaçların gelişimlerinin olumsuz yönde etkilendiğini belirten yetkililer, bakımı zamanında yapılmayan ormanlardaki ağaçların kök ve çap gelişimlerinin geri kaldığı, kök gelişimi iyi olmayan yeterli çap gelişimi yapamayan ağaçlardan oluşan ormanların fırtına, aşırı kar gibi olaylarda ya devrildiği ya da kırıldığı ifade edildi.