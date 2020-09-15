Aladağlarda Yeşil Sınıf Eğitimi Başladı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bolu Bilim ve Sanat Merkezinin yürütücülüğünde “Bolu Aladağlarda Yeşil Sınıf Eğitimi” isimli TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projesinin açılış töreni Bolu Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonunda yapıldı. Törene Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy, BAİBU Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, daire müdürleri, eğitmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projesine Türkiye genelinde 422 proje sunulmuş olup 2020 yılı içerisinde Bolu Bilim ve Sanat Merkezinin de dahil olduğu 82 projenin uygulanmaya layık görüldü belirtildi. 77 Bin TL bütçeye sahip olan projede doğa ile iç içe etkinliklerin yanı sıra kuş gözlemleri, gökyüzü gözlemleri ve Seben fosil ormanı incelemeleri gibi etkinlikler de yer alıyor. Proje 14-20 Eylül 2020 tarihleri arasında Bolu Aladağ Gençlik, İzcilik ve Spor Kampında 7. sınıfta öğrenim gören 32 öğrenci ve 19 eğitmenin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Projeye Bolu Valiliği, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Bolu Belediyesinin katkı sağladığı belirtildi. Proje açılış töreni Bolu Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Dr. Ferdi Kılıç’ın açılış konuşmasıyla başlarken, proje yürütücüsü Fen Bilgisi öğretmeni Mehmet Çeltek’in proje tanıtımı ve protokol konuşmalarıyla devam etti. Törende Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy 2023 vizyonu ile ortaya konan hedeflerle örtüşen proje içeriğini çok beğendiğini belirterek proje ekibini kutladı.

Törende konuşması esnasında TÜBİTAK’ın ülkemizin eğitim sistemi üzerindeki kritik rolüne değinen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı proje ekibini böyle bir projeyi Bolu’ya kazandırdıkları için ayrıca tebrik etti. Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, ülke ve dünya olarak pandemi nedeniyle zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte bu projenin öğrencilerimize ve ülkemize moral ve motivasyon vereceğini, aynı zamanda eğitim ve bilim adına önemli katkılar sunacağını belirterek proje paydaşlarına ayrı ayrı teşekkür etti. Tören proje paydaşlarına ve eğitmenlere plaket ve belge verilmesi ile sona ererken, tüm proje ekibi daha sonra Bolu Aladağ Gençlik, İzcilik ve Spor Kampına uğurlandı.