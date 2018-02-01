Haber: Gönül Olutürk

İlimizin Milli sporcular için çok önemli bir kamp merkezi olan Aladağlarda, havaların ısınmasıyla eriyen karlar toprağın yumuşamasına neden oldu. Bölge bir kaçan gün etkili olan kuvvetli rüzgarlar ve toprağın yumuşamasından dolayı 30 bin metreküp civarında yüzlerce çam ve köknar ağacı, kökünden sökülerek devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle ormanlık alanda boşluklar oluştu. Bölgede devrilen ağaçlar, havadan görüntülendi.

“ORMAN EMVALLERİNİN PİYASAYA ARZINI SAĞLAYACAĞIZ”

Olayla ilgili bilgi veren Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, şunları söyledi:"Aladağ İşletme Müdürlüğümüzün Alabarda ve Ardıç Orman İşletme Şeflikleri ile Seben İşletme Müdürlüğümüzün Taşlıyayla Şefliğinde oluşan ani rüzgar nedeniyle ormanlarımızda ciddi miktarda devrikler oluşmuştur. Devrik tespit çalışması yapılmakta olup, tahminen 30 bin metreküp civarında devrik oluşmuş durumdadır. Devrik ağaçların, değer kaybına uğramamaları için hızlı bir şekilde yöredeki kooperatif ve köylülere ürettirerek, orman emvallerinin piyasaya arzını sağlayacağız. Devriklerin oluşturduğu boş alanlarda da en geç sonbaharda yeni dikimleri gerçekleştirerek bu sahaları yeniden ağaçlandırmış olacağız. Ağaçların devrildiği alanlar traktörlerle ulaşım sağlayabileceğimiz bölgelerde. Ağaçlar, oldukları yerde 4-5-6 metre boylarında bölümlenerek traktörlerle yol kenarına getirilip, kamyonlarla orman satış depolarına taşınacak."