Aladağspor’dan Çok Güzel Hareketler

Haber: C.Kutay Aykan

U 16 yaş grubunda Kıbrıscıkspor ile oynanan mücadele öncesi sahaya Türk bayrağı ile çıkan Çağsu Hastaneleri Aladağsporlu oyuncular yöneticiler ve teknik heyet güzel görüntüler oluşturdular. Bayraklı destek mesajı sonrası kulüpten yapılan açıklamada “Çağsu Hastaneleri Aladağspor olarak Mesajımız var. Barış Pınar’ı harekatındaki “ÖLÜRSEM ŞEHİT, KALIRSAM GAZİ olurum” anlayışıyla kan döken can veren tüm Mehmetçiğimizin Allah yardımcısı olsun. Harekatta şehit düşen vatan neferlerine Allahtan rahmet , gazilerimize şifalar diliyoruz. ALLAH ORDUMUZUN YARDIMCISI OLSUN” dediler.