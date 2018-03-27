Yerel internet sitesi sahibi ve internet fenomeni olan Mahmut Alan, Alaaddin Çakıcı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır sözler sarf ettiği mektubunu yayınladığı için gözaltına alındığı.belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete aracılık etmek ve suç ve suçluyu övmek fiillerini işlemek suçlamasıyla hakkında tutuklama isteyen Cumhuriyetsavcısının nöbetçi mahkemeye sevk ettiği Alan tutuklu yargılanmak üzere Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konuldu.