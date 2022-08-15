Alanhimmetler köyünde bayram sevinci

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinin Alanhimmetler köyünde pandemi nedeni ile iki yıldır yapılamayan köylü bayramı eski coşkusuyla gerçekleşti. 14 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen köylü buluşması, yaklaşık 800 kişinin katılımıyla düzenlendi. Köy camisinde okunan mevlidin ardından lokum ve yemek ikramları yapıldı.

Köy buluşmasına Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eski Müsteşar yardımcısı Özer Özcan, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Mehmet Bilgin, Kıbrıscık Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Muhammet Ali Kıvrak, Kıbrıscık Köy Muhtarı Selçuk Bahşi, Kıbrıscık Spor Başkanı Durmuş Bahşi ve diğer çevre illerden gelen birçok vatandaş katıldı.

ALLAH NASİP EDERSE BUNDAN SONRA DEVAM EDECEK

Alanhimmetler köyü muhtarı Selçuk Bahşi, “köyümüzde bin kişilik yemek hazırlığı yaptık. Mevlit her yıl Eylül ayının ilk Pazar gününde yapılmakta. Ayrıca köyümüze Kadın Kooperatifi kuruyoruz, dernekle beraber hareket edeceğiz. Pandemiden dolayı bu sene erken yaptık. Allah nasip ederse bundan sonra Eylül ayının ilk haftaları devam edecek” dedi.

BUNDAN SONRA DA DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLÜYORUZ

Kıbrıscık Spor Başkanı Durmuş Bahşi, “Biliyorsunuz ki köylerin nüfusu sürekli azalmakta, sürekli göç vermekte. Bu nedenle de köyler şehirsel hayata geçtikleri için köylüler birbiri ile buluşamamakta. 2002 yılından beri birleşmeyi sağlayabilmek için belli yıllarda köy mevlidi adı altında ya da köy buluşması adı altında toplantılar yapmıştık. Bu da onlardan bir tanesinin devamı. Bundan sonra da daha düzenli bir şekilde devam edecek bu toplantılarımız. Dışarıdan Bolu’dan olmak üzere Beypazarın’dan, Ankara’dan hatta Düzce’den gelen insanlarımız var. Burada onları kaynaştırıyoruz, buluşturuyoruz. Alanhimmetler Köyü merkezi köy olduğu için, yan köylerden de katılım epeyce fazla. Bugün de çok güzel bir katılım var. Katılanlara çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğini söylüyoruz. İnşallah çok daha iyi olacak. Yaz aylarının çok sıcak olması nedeni ile mevlidi eylülün ilk haftasında yapmayı düşünüyoruz. Karar aldığımız zaman dernek yönetimi onu açıklar” şeklinde konuştu.

HER SENE GELENEKSEL OLARAK YAPIYORUZ

Köy halkından Mehmet Bilgin, “Köy dışındaki insanları buluşturmak için mevlit okutuyoruz. Her sene geleneksel olarak yapıyoruz. Mevlidi hastalıktan dolayı yapamadık. Pandemi kalkınca tekrardan okutmaya başladık” diye konuştu.