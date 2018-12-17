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17 Aralık 2018 Pazartesi
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    • Alan’ın adaylık başvurusu kabul edilmedi.

    Önceki gün evinin önünde saldırıya uğrayan ilimizin sosyal medya fenomeni Mahmut Alan Bolu Belediye Başkanlığı için İl Seçim Kuruluna yaptığı başvuru sabıka kaydı bulunduğu gerekçesi ile geri çevrildi.

    17 Aralık 2018 Pazartesi 07:49
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    Alan’ın adaylık başvurusu kabul edilmedi.

     

    Büyük Birlik Partisi(BBP) Bolu Eski İl Başkanı olan, Köroğlu Gençlik Teşkilatı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığı yapan, Bolu Bakış Haber sitesi sahibi ve sosyal medya fenomeniMahmut Alan, Kent Meydanında Belediye Başkanı Adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Alan Bolu Adliyesine giderek İl Seçim Kurulu Başkanlığına bağımsız Adaylık başvurusu yaptığını, fakat il seçim kurulu tarafından sabıka kaydı bulunması nedeniyle başvurusunun kabul edilmediğini belirtti. Alan, Bolu İl Seçim Kurulundan aldığı olumsuz yanıt üzerine kalabalık bir grup eşliğinde basın açıklaması yaptı. HDPEş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın fotoğraflarını gösteren Alan, “ PKK’nın dağ kadrosuyla fotoğraf veren bu namussuz bu alçak bu vatan haini Türkiye Cumhuriyetini yönetmeye aday oldu. Mevcut sistem yeri ayaklarımın altı olan bu namussuz alçakları Türkiye Cumhuriyetini yönetmeye iki kere aday yaptı. Birçok HDP’li milletvekili çeşitli vatan haini alçaklar çeşitli illerden aday oluyorlar. Şimdi ben soruyorum bu mevcut sisteme, benim suçum terörden daha mı ağır? Bu namussuz alçaklardan ben daha mı alçağım? Ben buradan mevcut adaylara şunu söylemek istiyorum. Muhalefeti iktidarı Bolu Halkının hak ettiği hiçbir şeyi veremedi. Maalesef siyasi menfaat ve çıkar çatışmalarıyla halkın paralarını ihale usulü ile Bolu Halkına değil dışardan gelen birçok haine peşkeş çektiler. Yakında bir arşiv yangını oldu. Üstü kapatıldı. Nerede bu Bolu’nun adayları? Neden sormuyorsunuz? Tabiatın Kalbine ne oldu? Müdürü istifa etmiş açıklanmadı? Adayların her şeyi sorgulaması lazım” ifadelerini kullandı.

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