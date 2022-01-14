Alanında uzman çiftçilere destek

Haber: C. Kutay Aykan

Bu kapsamda 2022-2024 yılları arasında; Her yıl 2000 proje desteklenecek ve yıllık 200 milyon TL hibe olarak verilecek. 3 yıl boyunca 600 milyon TL, 6000 alanında uzman çiftçimize can suyu olacak.

Kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden;

Meslek yüksekokulları dâhil üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişilere; tüm illerde kırsal alanda uygulayacağı; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde, eğitimli işgücü ile tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alandaki tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımlara 100.000 TL.'ye kadar hibe desteği verilecek.

Proje başvuruları 14 Ocak - 28 Şubat 2022 tarihleri arasında https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile yapılacak.

Başvurular değerlendirilirken kadın ve genç başvuru sahiplerine pozitif ayrımcılık yapılarak puan avantajı sağlanacak. Eğitim durumu yüksek olan, kırsal alanda yaşamayı taahhüt eden, projelerine kendi öz sermayelerini katan ve mesleği ile aynı alanda proje uygulayan başvuru sahiplerine daha fazla puan verilerek öncelik tanınacak.

Yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan projelere 100 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacak.