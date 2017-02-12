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12 Şubat 2017 Pazar
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    • ALAZ KAFE AÇILDI

    İzzet Baysal Caddesi şemsiyeli sokakta bulunan Ergür Apartmanı’nda hizmete giren Alaz Kafe, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı Fatma Kubilay ve vatandaşların katılımı ile açıldı.

    12 Şubat 2017 Pazar 11:46
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    ALAZ KAFE AÇILDI
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    Haber:BMA

    Samimi ortamıyla sayısı artan kafelere karşı yeni bir soluk getirecek Alaz Kafe hizmete girdi. Açılışa katılan Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu ve  Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı Fatma Kubilay Bolu’ya böylesine sıcak ve etkileyici bir mekan kazandırdığı için kafe sahibi Semra Dokumacı’ya teşekkür etti.  Açılışa katılanlar canlı müzik ile doyasıya eğlenirken Semra Dokumacı önemli bir yatırım yaptıklarını belirtirken "Nüfusu her geçen gün artan şehrimizde vatandaşlarımıza hak ettikleri değeri vererek kaliteli hizmet sunacağız. Sadece bir kafe olmaktan ziyade öğrencilerimiz ve halkımızın samimi bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamak istiyoruz” dedi.  Tabaklar Mahallesi Vaysal Sokak (Şemsiyeli Sokak) Ergür Apartmanı 1. Katında hizmete açılan Alaz Kafe’nin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

    Anahtar Kelimeler: İzzet, Baysal, Caddesi, şemsiyeli, Sokakta

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