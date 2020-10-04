Albatros Bolu Disleksi Merkezi açıldı

Haber: N. Halid Altundal

Ayça ve Yücel Özkan çifti tarafından Albatros Bolu Disleksi Ergoterapi-Psikoloji Tanı ve Değerlendirme Merkezi, ilimiz Bolu’ya açıldı. Karaçayır Mahallesi Aydın Sokak’ta bulunan Disleksiz Merkezi açılış törenine AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ile Ayça-Yücel Özkan çiftinin yakınlar ve davetli vatandaşlar katıldı.

Aydın ve Özdemir Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneğinin ilimize hayırlı olması dileklerinde bulundular. Kurdele kesimiyle birlikte açılan disleksi merkezini gezen davetliler Ayça-Yücel Özkan çiftine merkezi Bolu’ya kazandırdıkları için teşekkür ettiler. Albatros Bolu Disleksi Ergoterapi-Psikoloji Tanı ve Değerlendirme Merkezi, Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği, Türkiye Disleksili Çocuklar Vakfı Merkezi(DİSLEV) ve Türkiye Disleksi Meclisi tarafından destekleniyor.

DİSLEKSİ NEDİR?

Disleksi, kişinin normal veya üstün zeka düzeyinde olmasına rağmen okuma, yazma ve dil becerilerinde problem yaşamasına sebep olan özel öğrenme bozukluğudur. Genellikle okuma bozukluğu şeklinde gözlemlenen disleksi, dikkat ve hafızayı da etkilemektedir. Disleksili (dislektik) çocuklar okuma ve yazmada güçlük çektiği için öğrenme düzeyinde arkadaşlarının gerisinde kalabilirler. Aynı zamanda anlama bozukluğu, beceriler arası çelişki ve aşırı dikkatsizlik de disleksi - öğrenme güçlüğü belirtileridir.

DİSLEKSİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Disleksi doğuştan gelen gelişimsel ve travmaya bağlı disleksi olarak ikiye ayrılır. Doğuştan gelen disleksi kalıtsal olabileceği gibi, doğum öncesi, doğum sırasında ve doğum sonrası komplikasyonlara bağlı olarak gelişebilir. Çocuğunuz okula başladığı zaman, okuma yazma öğrendiği süreçte akranlarına oranla yavaş okuyor ve yazıyorsa, okurken veya yazarken ses ve hece atlıyorsa, b,d p,q gibi sesleri karıştırarak okuyup yazıyorsa, okuduğu metni anlamada güçlük çekiyorsa, sayıları algılamada ve hesaplamada karıştırmalar ve güçlükler yaşıyorsa çocuğu disleksi açısından değerlendirmek gerekir.

DİSLEKSİ PROBLEMİ OLAN ÇOCUĞA NASIL YARDIM EDİLİR?

Dislektik çocuklar okul derslerinde başarısız olmaları durumunda özgüvenlerini kaybedebilirler. Buna bağlı olarak diğer psikolojik problemler başlayabilir. Okumayı öğrenemeyip yaşıtlarının alay konusu olma ihtimalleri de -maalesef- vardır. Öte yandan, disleksili çocuklar çok ince düşünceli oldukları için, çevreden olumsuz etkilenmeleri ve karamsarlığa kapılmaları an meselesidir. Bu yüzden çocuk üzerinde sorumluluğu olan herkes disleksi ne demektir, okuma güçlüğü nasıl giderilir, dislektik çocuğa nasıl destek olunur, disleksi için neler yapılmalı ve benzeri konulara hakim olmalıdır.