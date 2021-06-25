Albatros uzman kadrosu ile öne çıkıyor



Haber: Ceylan Beykoz

Kültür Mahallesi Fatih Sokak’ta hizmet veren Albatros Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde özel eğitim uzmanı, özel eğitim öğretmenleri, psikolog ve ergoterapistten oluşan kadro ile özel öğrenme güçlüğü ve ilişkili tüm durumlarda kişiye özel bireyselleştirilmiş eğitim, terapi ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Öğrenme güçlüğü nedir?

Kişinin normal veya normal üstü zekaya sahip olmasına rağmen akranlarından fark edilir derecede düşük akademik performans göstermesi durumudur. Öğrenme güçlüğü, zihinsel bir engel veya tembellik değildir. Öğrenme güçlüğü olan çocukların kendilerine uygun öğrenme yollarına ulaşamadıklarından okuma-yazma, heceleme, imla ve/veya matematikle sorunları vardır. Erken tanı ile öğrenme güçlüğüyle başa çıkmak mümkündür.

Çocuğunuz,

Sağını solunu karıştırıyor ve yön bulmada zorlanıyorsa

Geç konuştuysa veya kendine ait bir dili varsa

Kavramları öğrenmekte zorlanıyorsa

Gördüğünü kopyalama becerisi zayıfsa

Hafıza, dikkat ve odaklanma sorunları yaşıyorsa

Harfleri okurken ve yazarken karıştırıyorsa (b-d-p-g vb.)

Okumayı öğrenmekte zorlanıyorsa

Yavaş ve heceleyerek okuyorsa

Ayları, günleri, harf ve sayıları sıralı saymakta zorlanıyorsa

Okunaksız yazıyorsa destek eğitim alması gerekiyor olabilir.

Albatros’da program nasıl işliyor

Albatros Rehabilitasyon Merkezi’ne gelen öğrenci önce öğrenme güçlüğü alanındaki test uygulamalarına hakim psikolog tarafından değerlendirilir. Yapılan görüşmede çocuğun akademik ve sosyo-duygusal durumu tespit edilir. Sonrasında çocuğun, ergoterapi uzmanı tarafından duyusal etkinlikler eşliğinde kas gelişiminden sosyal ve bilişsel becerilerine kadar tüm alanlarda değerlendirilir. Daha sonra çocuğa özel Bireysel Eğitim Planı oluşturuluyor.

Çocuğun gelişimini gözlemlemek amacıyla değerlendirmelerimiz 6 ayda bir tekrarlanmaktadır.

Ergoterapi ile rehabilite ediliyor

Ergoterapi, anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapide amaç, kişilerin okul, günlük yaşam ve sosyal aktivitelerine katılımını sağlamaktır. Ergoterapistler gereken değerlendirmeleri yaparak kişi ve toplumların istedikleri, ihtiyaç duydukları, kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilmeleri için gerekli becerileri kazandırır. Ergoterapistler, duyu bütünleme terapisi ile çocuklarda akademik, sosyal, fiziksel ve iletişim becerileri üzerine yoğun olarak çalışmaktır.