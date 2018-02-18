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18 Şubat 2018 Pazar
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    • Albay Murat Yalçın’ın yargılanmasına başlandı

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında Diyarbakır’da tutuklanan, dönemin Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı albay Murat Yalçın hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla hapis cezası talebiyle dava açıldı.

    18 Şubat 2018 Pazar 10:28
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    Albay Murat Yalçın’ın yargılanmasına başlandı

    Haber: Aysun Beykoz

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütünde yönetici konumunda bulunan bazı zanlıların kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan örgüt mensuplarını büfe, market veya umuma açık ankesörlü telefon hatlarından arayarak, örgütsel talimat verdikleri" iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklu sanık Yalçın hakkında hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

    İddianamede, FETÖ/PDY'nin kuruluşu, yapılanması, paralel devlet kurma çabaları, mali yapılanması ve örgütün haberleşmede kullandığı yöntemler hakkında detaylı bilgiye yer verildi. "FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturması" kapsamında bilgi veren, örgütte "Burhan" ve "Serdar" kod adlarını kullanan sanıkların ifadelerine de yer verildi.

    Kontörüm bitti deyip başkalarının telefonundan haberleşmişler

    Örgütte "Burhan" kod adını kullanan kişi, iddianameye yansıyan ifadesinde şunları kaydetti: "Halktan 'Kontörüm bitti, telefonunu verebilir misin?' denilerek telefon isteniyor, numara gizleniyor ve öğrenci aranıyordu. İlerleyen zamanlarda bu kişilerin PKK'lı olabileceği düşünülerek bu yöntemden vazgeçildi."

    "Serdar" kod adlı kişi ise birbirlerini aramak istediklerinde kamuya açık kontörlü telefonlardan haberleştiklerini belirtti.

    "Örgüt üyelerince umuma açık büfe, market ve kafe gibi yerlerde ticari amaçlı telefonlardan arama yapılması terör örgütü içerisinde gizli bir haberleşme sistemi. Örgütün bu yöntemle iletişim kurduğu askerler tespit edildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

    Diyarbakır'da 16 sabit hattan haberleşmişler

    Umuma açık 16 sabit hat için 4. Sulh Ceza Hakimliğince alınan karar doğrultusunda HTS kayıtlarına ilişkin rapor hazırlandığı bildirilen iddianamede, örgüt yöneticilerinin kentte görev yapan çok sayıda askerle bu yöntemle irtibat kurdukları, örgütsel toplantılara davet ettikleri, çeşitli talimatlar verdiklerinin tespit edildiği anlatıldı.

    Tutuklu sanık Yalçın'ın hakkında çıkarılan HTS inceleme ve tespit tutanağına göre, sanığın Kayapınar ilçesinde bulunan bir büfedeki sabit hattan, soruşturmada yer alan 13 asker tarafından arandığı vurgulandı. "Yalçın her ne kadar terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını beyan etse de bu savunmasının kendisini suçtan kurtarmaya yönelik bir savunma olduğu değerlendirilmiştir. Son derece gizli haberleşme yöntemleri kullanan ve askeri mensuplarının gizliliğine önem veren örgütün bu yöntemle şüpheliyle irtibat kurduğu tespit edilmiştir."

     

     

    Anahtar Kelimeler: Fetullahçı, Terör, ÖrgütüParalel, Devlet, Yapılanmasına

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