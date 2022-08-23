Aldığı cezayı sosyal medyadan paylaştı

Haber: Uğur Balaban

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin unutulmayan isimlerinden biri olan ve Bolu’nun Mengen ilçesini nüfusuna kayıtlı olan Murat Özdemir, saygısız tavırları ve uçarı hareketlerinden dolayı yarışmadan diskalifiye edilmişti. Yarışmanın ardından sosyal medyada fenomenliğini devam ettiren ve zaman zaman herkesi dehşete düşüren Özdemir, bu kez ise hapis cezası aldığını duyurdu.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'e damgasını vuran isimlerden biri olan Murat'ı tanımayanınız yok. Uçarı tavırlarının yanı sıra saygı boyutlarını da aşan MasterChef Murat, jürileri de kızdırarak yarışmadan diskalifiye edilmişti.

Elinde tuttuğu papağana eziyet ederek "Acun Baba" dedirttirmeye çalışan Murat bu videoyla büyük tepki çekmişti.

Ardından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi göre MasterChef Murat yaptığı hareketlerden dolayı herkesten özür dilemiş ve sonrasında değişen tarzıyla dikkat çekmişti. Ardından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gören MasterChef Murat yaptığı hareketlerden dolayı herkesten özür dilemiş ve sonrasında değişen tarzıyla dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz günlerde lokma arabasıyla lokma dağıttı görülen MasterChef Murat bu kez aldığı hapis cezasıyla gündemde. Son olarak Bolu’da kendisine ait aracı PTT caddesi üzerinde yaya kaldırımına çektiği gerekçesiyle aracın trafik ekipleri tarafından kaldırılması esnasında, çantasından çıkarttığı bir tomar parayı polislere rüşvet vermek isterken, objektiflere yakalanmış ve gündeme bir kez daha damgasını vurmuştu.

MasterChef Murat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, papağana yaptığı işkenceden dolayı 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldığını takipçileriyle paylaşarak kendisini ifşa ederek, gündemdeki yerini aldı.