Haber: Ceylan Beykoz

İl Genel Meclisi Ağustos ayı 3. Oturumu gerçekleşti. Meclis gündemlerinin görüşülmesine 1. Madde olarak Kızılay Otoparkına yapılan projenin oylanması ile başlandı. Mülkiyeti İl Özel idaresine ait Merkez İlçe, Tabaklar Mahallesinde tapunun 99 ve 100 parsel nosunda kayıtlı taşınmazlar için Bolu Belediye başkanlığınca hazırlanan projenin 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununun 10/f maddesi görüşülmek üzere meclis üyelerinin oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmişti. Yapılan oylamada AKP ve MHP üyelerinin ret oyu vermesi ile oy çokluğuyla kabul edilmedi.

“BUNLARIN HİÇBİRİ İL ÖZEL İDARESİNİN UHDESİNDE KALMAYACAK”

Bunun üzerine CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, “birçok kabiliyetimiz var ama bir işe kalkışıp, hareket edebilecek bir durumumuz söz konusu değil. İşin özü şudur asıl amaç Kızılay Parkının Bolu Belediyesine verilmemesidir. Burada ben işin siyasi kısmını bir kenara bırakıyorum çünkü bu olay eski dönem Belediye Başkanı olan Alaaddin Yılmaz zamanında gündeme geldiğinde yine reddedildi. O zaman ki yaşanan kaos ve o zaman ki kamuoyuna düşen İl Özel İdaresi ve Belediyenin çatışmalarını da hep beraber gördük. Amaç burada üzüm yemek değil bu işin yapılmamasıdır. Burada yapılır ya da yapılmaz. Bizler oturduğumuz yerde oturmayacağız. Yarın Bolu Büyükşehir olduğunda zaten bunların hiçbiri İl Özel İdaresinin uhdesinde kalmayacak.

“BOLU’NUN YARINLARINA KARŞI BİR DURUŞ SERGİLİYORSUNUZ”

Meclisin verdiği karara saygı duyduğunu ifade eden CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, aldığınız maaşların hakkını verin diyerek, “Bolu Belediyesi kendi diliyle kendi sırtını kaşımaktadır. Bolu Belediyesi, yaklaşık 10-15 milyon liralık bir yatırım yapacak, yaptığı yatırımında tamamının gelirleri, İl Özel İdaresine aktarılacak. Biz şimdi böyle bir şey yapabilecek miyiz? Yapmayacağız. Madem böyle bir kabiliyetimiz var, madem Alaaddin Yılmaz zamanından bu yana yaklaşık 5 yıllık 6 yıllık bir çalışmamız var. Bir tane proje üretmiş miyiz? Üretmemişiz. Burası bu memleketin yarınlarına, bir çoğumuzun torunlarına, bir çoğumuzun çocuklarına çok güzel bir yer olarak kalacaktı. Elbette karar meclisin taktirindedir. Elbette iktidarda olan, güçlü olan, sayısal anlamda güçlü olan sizlersiniz. Ama bu yapmış olduğunuz olayla siz Bolu Belediyesine karşı bir şey yapmadınız. Siz Bolu’ya, Bolu’nun yarınlarına karşı bir duruş sergiliyorsunuz. Lütfen almış olduğunuz maaşların hakkını verin” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2021, 15:02