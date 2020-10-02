ALELADE OLMAYA ÇALIŞMAYIN !

Yazıyı Meryem Coşkunca ’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Selenin gittiği lisede kızlar arasında moda olan bir saç sitili vardı. Ancak Selen saçlarını o sitilde taramayı bir türlü beceremiyordu. Bunun içinde kendi kendine üzülüyordu. Bir gün babasının bu durum ilgisini çekti. Kızına niye üzgünsün diye sordu. Selen saçlarını göstererek okulda bütün kızlar saçlarını aynı şekilde tarıyor. Ben bir türlü o şekilde taramayı beceremiyorum diye üzgün bir sesle babasına cevap verdi.

Babası Selene gülümseyerek bu muydu derdin dedi. Ve ekledi. Hadi seninle bir iddiaya girelim. Selen şaşkın şaşkın babasına ne iddiası? Diye sordu. Adam gülümseyerek devam etti. Bak şimdi saçlarını ortadan ayır geriye doğru tara ve bir kurdele ile bağla. Bak göreceksin bir hafta içinde sınıfındaki kızların yarısı saçlarını senin yaptığın gibi yapacaklar. Eğer yapmazlarsa sana o çok istediğin elbiseyi alacağım. Eğer yaparlarsa hayatın boyunca böyle şeylere üzülmeyeceksin.

Selen tamam dedi kalktı. Aynanın karşısında 2 dakikada saçlarını babasının dediği gibi yaptı ve okula gitti. Aradan bir hafta geçti. Gerçekten de babasının dediği gibi sınıftaki kızların hemen hemen hepsi saçını Selen gibi yapmaya başlamıştı. Kızının mutlu olduğunu gören baba kızım ne oldu diye sordu? Selen:” Baba dediğin oldu sınıftaki hatta okuldaki kızların hemen hemen hepsi saçlarını benim yaptığım gibi taramaya başladı” dedi.

Babası gülümseyerek Selen’e şu nasihati verdi. “ Kızım hiçbir zaman herkes gibi olmaya çalışma dünyada yeterince aleladelik var zaten. Sen hep kendin ol bırak onlar sana benzemeye çalışsın… “

Şimdi bu öyküyü niye anlattın diyorsunuz değil mi? hemen anlatacağım ancak önce size bir soru sormak istiyorum. Kendinize ve etrafınızdaki insanlara bir bakın öyküdeki Selen gibi birilerine benzemeye çalışıyor musunuz ya da etrafınızdakiler birilerine benzemeye çalışıyor mu? o yaptı ben yapamadım diyor mu? Son zamanlarda insanları gözlemlediğimde bunu çok fazla yaptıklarını gördüm.

Bazen de insanlar birilerine benzemeye mecbur kalırlar. Örneğin genç bir kızın ya da deli kanlının olduğu her evde “ bak o evlendi. Bak çocuğu da oluyor.” denir. Aslında bu bir çeşit benzetilme isteğidir. Galiba biz toplum olarak benzetmeyi ve benzemeyi çok seviyoruz. Çünkü o evlendi sende evlen, komşunun kızı şurada okudu. Sende orada oku, sen kendin olma bizim komşu kızı, komşu oğlu gibi ol denir.

“ Ne yapalım örnek almayalım mı ya da örnek göstermeyelim mi diyenler olabilir.” Tabi ki iyi şeyleri örnek alabilir ve örnek gösterebilirsiniz bu iyi bir şey ben bundan bahsetmiyorum. Ancak toplum baskısıyla bir insana sende böyle ol denmesine gerçekten sinir bozucu bir şeydir. Çünkü dünyadaki her insanın yetenekleri ve hayata bakışı farklıdır. Birine sen böyle olacaksın derken bunları unutuyoruz insanları özgün olmaya teşvik etmiyoruz. Bunun içinde hep tek tip insanlar yetişiyor. Toplumda aleladelik artıyor

Durum böyle olunca da farklılıklara tahammül etmeyen bir toplum oluyoruz. Bu durumda en çok engellenen arkadaşları etkiliyor. Çünkü toplumda “ engellenenler “ yani her şeyiyle farklı olan insanlar. Bir iş yapamaz gibi bir algı var. İşte bizim toplumdaki bu algıyı kırmamız gerek. Biliyorum dünyada aşılması en zor engelden bahsediyorum ancak gerçekten toplumun bu bakış acısı değişmeli

Bakın öyküdeki baba kızının ve insanların düşüncesini bakış açısını nasıl değiştirmiş işte bizimde toplum olarak bunu yapmamız gerek. Ben buradan Engellenen arkadaşlarımıza ve ailelerine sesleniyorum anlatmaya çalıştığım öyküde Selenin babasının yaptığı gibi yapalım yani biz dünyaya uymak ya da birilerine benzemek zorunda değiliz. Bırakalım dünya bize uysun. Unutmayalım aslında engel denilen şey bir özelliktir. Bu özelliğin farkında olalım. Ben inanıyorum biz bunu yapmayı başarırsak insanların bakış açılarını ve düşüncelerini değiştirebiliriz.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren : Meryem coşkunca – Bolu Olay Gündem Gazetesi…