Alemdar İnşaat standına yoğun ilgi

Haber: BMA

25-28 Nisan 2019 tarihleri arasında ilimiz Kalıcı Konutlar Fuar Alanında Yapı, Mobilya & Ev Tekstili Fuarı düzenlendi. Düzenlenen fuarda ilimizin inşaat sektöründe adından sıkça söz ettiren kuruluşu Alemdar İnşaat da yerini aldı. Gerek Bolu halkı gerekse Bolu protokolün yoğun ilgi gösterdiği Alemdar İnşaat standı, 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. Alemdar İnşaat olarak ziyaretçilerine yeni konut projelerini tanıtan firma, ev sahibi olmak isteyenlere de kampanyaları anlattı.

4 gün süren Yapı, Mobilya & Ev Tekstili Fuarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Alemdar İnşaat’ın sahibi Abdullah Alemdar, yoğun ilgiden dolayı memnun olduklarını ifade ederek, “Alemdar İnşaat olarak vatandaşlarımızı en uygun koşullarda ev sahibi yapabilmek, ilimizin çeşitli bölgelerinde gerçekleştireceğimiz yeni konut projelerimizi tanıtıp anlatmak adına düzenlenen fuarda biz de yerimizi aldık. İlk günden son güne kadar fuarı ziyaret eden katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştık. Vatandaşlarımızın ilgisi bizleri son derece memnun etti. Onları en güzel şekilde ağırlayıp ev sahibi olma konusundaki kampanyaları kendilerine aktardık. Bizim için dolu dolu geçen, verimli geçen bir fuar oldu. Bu ve benzer fuarların ilimizde daha çok organize edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Fuar boyunca bizleri yalnız bırakmayan, standımızı ziyaret ederek bizleri sevindiren tüm dostlarımıza ve Bolu halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2019, 15:11