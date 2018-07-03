Haber: BMA
İlimizin inşaat sektörünün öncü firmalarından Alemdar İnşaat Bolululara temelden uygun ödeme fırsatlarıyla daire sahibi yapacak. 104 m2 2+1 ve 125 m2 3+1 daireden oluşan 3 blok olarak tasarlanan site, A blok ve B blok olarak satışa sunuldu. Projedesınırlı sayıda daire kaldığını belirten Alemdar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alemdar “Projemizde ankstre set, kombi, vestiyer, duvar kağıdı,TV ünitesi hediyemiz olacaktır. Sizler için kaliteden ödün vermeyen Alemdar İnşaatevlerinikullanıcılarımızınrahatlığını düşünerek geniş bir ailenin rahatça yaşayabileceği büyüklükte ve konforda inşa etmektedir. Sizlere huzurlu, temiz ve rahat bir ortam yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Detaylı bilgi almak ve dairelerimiz görmek, avantajlı fiyatlardan yararlanmak için ilgilenenleri satış ofisimize bekliyoruz” dedi.
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