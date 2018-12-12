Haber: BMA

Alemdar İnşaat, Göynük’te başladığı 2. etap projesi ile çalışmalarını hızlandırdı. 3 blokve 36 daireden oluşan yeni projesinde rahat ve kullanışlı 3+1 ve 2+1 daireler tasarlayan Alemdar İnşaat, dairelerin metrekare aralığını ise 100 m2 ile 150 m2 arasında bulunduruyor.

2018 yıl içinde kampanyalı satışları ile adından sıkça bahsedilen Alemdar İnşaat’ınyılbaşına kadar tanıtıma özel kampanyalarından faydalanabilir sizde kira öder gibi ev sahibi olabilirisiniz. Alemdar İnşaat; Göynük halkı başta olmak üzere,kampanyalı fiyatdetaylarını almak isteyen tüm halkımızıBolu ve Göynük’te bulunansatış ofislerine bekliyor.