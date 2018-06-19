Haber: BMA

İlimiz inşaat sektörünün öncü firmalarından Alemdar İnşaat, Boluluları ev sahibi yapmak için büyük fırsat sunuyor. Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde tüm daireleri yol cepheli her katta tek daire olma özelliğiyle muhteşem şehir manzarası ve dünyanın en iyi cephesi olan güney batı cepheli daireler satışa sunuldu. Mutfak dahil tüm dairelerin malzeme ve seçimleri özel olarak yapıldığını söyleyen Alemdar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdulah Alemdar, “ Ebeveyn banyolu 3 cephesi açık 2 balkonlu ve önü asla kapanmayacak olan binamız 4 kat olarak inşa edildi. Katınızda sizi rahatsız eden olmayacak. Tüm kat size ait. Ankastre 3’lü set,kombi, tv ünitesi ve duvar kağıdı, Buderus kombi ise hediyemizdir. Size düşen sadece aboneliklerinizi yaptırıp sadece kapınızı açıp yerleşmek olacaktır. 114 m2 olan dairelerimiz, bir ailenin rahatlıkla ve huzur içerisinde yaşayabileceği şekilde yapılmıştır. Binamızda dairelerimiz 2+1 şeklindedir. Şu an daire 2, daire 3 ve daire 4 satılıktır. Detaylı bilgi almak ve dairelerimizi görmek için ilgilenenleri satış ofisimize bekliyoruz” dedi.