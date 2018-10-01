Haber: BMA

Temelden projelerde büyük alım kolaylığı sağladıklarını belirten Alemdar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alemdar, “Temelden devam eden projeler olarak bir bölüm ayırdık. Bir de bitmiş projeler olarak bir bölüm ayırdık. Temelden yani topraktan devam eden projelerimizde 60 bin minimum peşinatla kampanyaya giriliyor ve 120 aya kadar vadeli satış öngörüyoruz. İsteyen istediği vadeyi ve peşinatı seçebiliyor. Dairesini beğeniyor onun üzerinden tablodan istediği ödeme planını seçmek suretiyle bu kampanyaya girebiliyor.

Burada kesinlikle sabit fiyat garantisi veriyoruz. Konut biter bitmezde teslim garantisini veriyoruz. Bunun dışında bu sistemde olmayan ekstra şeylerde var. Bunlardan bir tanesi Ekspertiz ücreti yok. Banka tahsis ücreti yani dosya masrafı dediğimiz olay yok. Konut paket sigortası yok. Kredi hayat sigortası yok ve İpotek ücreti yok. Bütün bunları topladığımızda – krediyi çeken kişinin yaşına göre değişiyor- ama 10 bin lira civarında bir maliyeti de bertaraf etmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Temelden projelerde en uygun fiyatlarla ev sahibi olmak fiyatları değerlendirmek ve size uygun daireleri görmeniz için Alemdar İnşaat sizleri satış ofisine davet ediyor.