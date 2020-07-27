ALERJİK HASTALIK GELİŞİMİNİ ÖNLEMEK MÜMKÜN MÜ?

Haber: Ceylan Beykoz

Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Erkoçoğlu, yaptığı açıklamada, son dönemde çocuklarda alerjik hastalıkların arttığına dikkat çekti. Erkoçoğlu, bu faktörün dışında sezaryen doğum, sigara dumanı alerjik hastalıkların görülme ihtimalini artırdığını dile getirdi. Erkoçoğlu, “Alerjik hastalıkların sıklığındaki bu artış toplum sağlığı problemi haline gelmiş olup, primer korunmanın (hastalığın gelişmesini önlemek) önemini daha da artırmıştır. Yapılan çalışmalar çocuklarda gelişen alerjinin zeminin erken bebeklik döneminde hatta doğum öncesinde geliştiğini desteklemektedir. Dolayısıyla gebelik döneminde, emzirme döneminde ve erken bebeklik (ilk 1 yaş) döneminde alınacak tedbirlerle ve uygulanacak yöntemlerle alerjik hastalıkların gelişme riskini azaltmak mümkündür. Gebelikte annenin D vitamini düzeyinin düşük olması ile alerjik hastalıklar arasında ilişki gösteren çalışmalar bulunmaktadır. D vitaminin bebeğin kemik gelişimine olan olumlu etkisi de düşünüldüğünde hamilelik süresince annenin D vitamini desteği alması önerilir. Yapılan çalışmalar gebelikte omega-3 desteğinin besin alerjisi gelişimini azaltabileceğini göstermektedir. Omega-3’lerin bebeğin beyin gelişimi üzerine olumlu etkileri de düşünüldüğünde gebelik döneminde omega-3 desteği önerilmektedir.

“SİGARA İÇMEYEREK, ÇOCUĞUNUZDA ASTIM GELİŞİMİNİ ÖNLEYEBİLİRSİNİZ.”

Hamilelik sürecinde annenin sigara içmesi veya sigara dumanına maruz kalması bebeklerde astım gelişim riskini artırmaktadır. Sigara ayrıca bebeğin anne karnında gelişimini yavaşlatmakta ve daha düşük kiloda doğmasına neden olmaktadır. Sadece sigara içmeyerek ve bu dönemde sigara dumanına maruz kalmayarak çocuğunuzda astım gelişimini önleyebilirsiniz.

“SEZARYENLE DOĞUM İLE ALERJİK HASTALIKLARIN SIKLIĞI ARTABİLMEKTEDİR.”

Anne sütü bebeklerimizi birçok hastalıktan korumaktadır. Anne sütü alan bebeklerde özellikle ilk 2 yılda egzama riski azalmaktadır. Bu nedenle bebeklerin ilk 6 ay kendileri için en sağlıklı besin olan anne sütü ile beslenmeleri önerilmektedir. Bebeklik dönemindeki beslenmenin bebeklerdeki barsak florasının gelişimini etkilediği gösterilmiştir. Yapılan çalışmalar prebiyotik veya probiyotik desteğinin, atopik dermatit başta olmak üzere, alerjik hastalık gelişimini azaltabileceğini göstermektedir. Dünya Alerji Organizasyonuna ait kılavuzlar, prebiyotik ve probiyotiklerin egzama ve alerji gelişimini azaltmak adına kullanımını önermektedir. Ek gıdaların geciktirilmeden en geç 6. aydan sonra başlanmasının besin alerjisi ve egzama riskini azalttığı gösterilmiştir. Alerjenik gıdaların bebeğin diyetine artık geç eklenmesine gerek yoktur. Hatta geciktirmek alerji riskini artırmaktadır. Cilt kuruluğu ve cildin bariyer fonksiyonun bozulması alerjenlerin deriden geçmesi kolaylaştırmaktadır. Bu da alerji gelişimine neden olmaktadır. Yapılan çalışmalarda özellikle ilk 6 ay düzenli nemlendirici kullanmanın bebeklerde egzama gelişimini %30-50 oranında azalttığı gösterilmiştir. Her ne kadar nemlendiricilerin besin alerjisi üzerindeki etkisini direk olarak gösteren çalışma bulunmasa da egzama üzerindeki olumlu etkileri dikkate alınarak kullanılması önerilebilir.

Yapılan çalışmalar D-vitamini eksikliği olan bireylerde alerjik hastalıkların daha sık olduğunu ve şiddetinin artığını desteklemektedir. Günlük 400 u D vitamini desteği sadece kemik ve kalsiyum metabolizmasına değil bağışıklık sistemi içinde fayda sağlayacaktır.

"İLK 6 AY SADECE ANNE SÜTÜ ALINMALI"

Annenin hamilelik sırasında sağlıklı beslenmesi, omega-3 tüketmesi ve D vitamini desteği alması, sigaradan uzak durması, gereksiz sezaryenla doğumdan kaçınmak, ilk 6 ay sadece anne sütü vermek ve altıncı aydan sonra ek gıdalara başlamak, günlük D vitamini desteği vermek, prebiyotik, probiyotik ve omega-3 desteği şu an için alerjik hastalıklardan korunmada alabileceğimiz tedbirlerdir.”dedi.

Çocuklarında bir alerjik hastalıktan şüphelenen ebeveynlerin mutlaka bir çocuk alerji ve immünoloji uzmanına başvurması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Mustafa Erkoçoğlu, bir an önce gerekli tetkik ve tedavilerin planlanarak tanı konulmasının uygun tedavinin gerçekleştirilerek hastalığın ilerlemesini önlemek adına önemli olduğunu söyledi.