Alev alev yandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Olay akşam 20.00 sıralarında Çakmaklar Mahallesinde meydana geldi. Vedat Yirmibeşlioğlu’na ait evin hemen bitişiğinde bulunan samanlık ve ahır olarak kullanılan kargas yapıda henüz belirlenemeyen nedenden ötürü yangın çıktı. Aniden alevler arasında kalan ahşap binadan çıkan alevler gökyüzünü aydınlattı. Olay yerine hemen intikal eden Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri yangının diğer binalara sıçramaması için büyük çaba sarf ederken mahalle sakinleri de büyük panik yaşadı. İtfaiye erleri yangını kontrol almak için çökmek üzere olan binanın içine daldı. Bir anda alevlerin arasında kalan itfaiye erlerinin dışarı çıkması için vatandaşlar ‘dışarı çıkın, bina çökecek’ diye bağırdılar. Yangına kısa sürede müdahale eden Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını diğer evlere sıçramadan söndürmeyi başardı. Tamamen kullanılmaz hale gelen evde yangının çıkış sebebi araştırılıyor.