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11 Mayıs 2017 Perşembe
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    • “Alev Almaz CTP Üretimi” Projesi Birinci Oldu

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ve 84 projenin değerlendirildiği Ar-Ge projeleri yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

    11 Mayıs 2017 Perşembe 11:22
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    “Alev Almaz CTP Üretimi” Projesi Birinci Oldu

    Haber: BMA

    AİBü ev sahipliğinde düzenlenen Bolu-Düzce Ar-Ge proje Pazarı yarışması sonucu belli oldu. İzzet Baysal Kültür Merkezi Pembe salonda gerçekleştirilen ödül töreninde, “Alev Almaz CTP Üretimi” projesiyle Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Ahmet Beycioğlu ile Yüksek Lisans Öğrencisi Eda Yılmaz birinci seçildiler.

    Proje hakkında bilgi veren Eda Yılmaz, proje fikrinin yanabilir özellikteki polimer kompozit borularından ortaya çıktığını belirterek, bu sorunu gidermek için alev almaz malzeme üreterek ilk prototipi tasarladıklarını anlattı.

    Birinci olan proje sahiplerine ödülleri AİBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Ayaz tarafından takdim edildi. Ayaz, burada yaptığı konuşmada, üniversitelerin eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra araştırma geliştirme çalışmalarının olduğunu vurgulayarak, “Bu tür etkinliklerin artmasını temenni ediyorum. Farklı disiplinlerdeki araştırmacıların bir araya getirilmesi, proje önerileri geliştirilmesi ve bunların hayata geçirilmesi gerekiyor. Üniversiteler olarak bizler de araştırma geliştirme faaliyetlerine hız vermek zorundayız” diye konuştu.

    İkincilik ve Üçüncülük Ödülleri

    Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. İsmail Usta, Doç. Dr. Muhammet Uzun ve Seda Sargın’ın “Atık Ürünler ile Fantazi İplik Geliştirilmesi” projesi ikinci oldu. Proje sahiplerine ödülleri Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fatma Lebibe Özçağlar tarafından verildi.

    Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Hüsnü Gerengi’nin “İnhibitör İçeren Pas Sökücü” projesi ise üçüncülüğe layık görüldü. Gerengi adına Doktora Öğrencisi Mine Kurtay’a ödülü, Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Uğur Hasırcı verdi.

    Anahtar Kelimeler: Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi, (AİBÜ)

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