Alev topuna döndü

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan mukavva yüklü kamyon alev alev yandı.

Alev topuna döndü

Haber: Ceylan BEYKOZ

Olay, gece saatlerinde TEM Otoyolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Murat Bulut idaresindeki 34 UJG 08 plakalı mukavva yüklü kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine kamyonun kasasında bulunan mukavvalar alev alev yanarak yola savruldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Gerede Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Esra Öztürk

Esra Öztürk

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