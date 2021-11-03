Alevler ahşap evi kül etti

Haber: C. Kutay Aykan

Yangın, saat 23.30 sıralarında Küçükberk mahallesi 6. caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rafiye Çalışkan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında alevler 2 katlı evi tamamen etkisi altına aldı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

2 KİŞİ AMBULANSTA TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine Bolu ve Karacasu Belediyelerine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan Çalışkan'a ait 2 katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan ve dumanlardan hafif şekilde etkilenen 2 kişi ambulansta tedavi altına alındı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.