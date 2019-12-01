Alevler bir anda tüm evi sardı

Haber: volkan Yılmaz

Taşkesti beldesi Elmacıkdere Köyü’nde sabah saatlerinde bir evin elektrik hattın arıza çıktı. Arıza nedeniyle evin elektrik hattı alev aldı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sararken rüzgarın etkisi ile evin yanında bulunan cami ve diğer evlere de sıçradı. Alevleri gören ev sahibi ve çevredekiler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çabası sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası ev ve camide maddi hasar meydana geldi.