Alevler geceyi aydınlattı



Haber:Volkan Yılmaz

İlçeye bağlı Yelkenler köyünde Mustafa Özalp'e ait odunlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa süre içinde büyüyen yangın, samanlık ve ahır ile bitişikte Mehmet Ali Çelik'e ait eve sıçradı. Bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına Dörtdivan, Yeniçağa ve Gerede Belediye İtfaiye ekipleriile Bolu Orman Bölge Müdürlüğüyangın müdahale birimi söndürme çalışmalarınakatıldı.

Ekiplerin söndürdüğü yangında ev, ahır, samanlık ve odunluk kullanılamaz hale gelirken, yangından zarar gören Özalp ve Çelik ailelerinin fertleri göz yaşlarını tutamadılar.