Alevler içerisinde kalan otomobil hurdaya döndü!

Bolu'nun Göynük ilçesinde seyir halinde giderken henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü alev alev yanarak hurdaya döndü.

Alevler içerisinde kalan otomobil hurdaya döndü!

Haber: Uğur Balaban

Yangın, dün akşam saatlerinde ilimiz Göynük ilçesinde meydana geldi. Gazi Süleyman Paşa Bulvarı'nda Bolu yönünde seyreden Yakup Ö. idaresindeki 26 KD 639 plakalı otomobil birden alev almaya başladı. Motor kısmından çıkan alev ve dumanları fark eden sürücü araçtan canını kurtararak durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yoldan geçen vatandaşlar ile Göynük Belediyesi itfaiyesince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale gelerek hurdaya döndü.

Yangın ve söndürme çalışmaları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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