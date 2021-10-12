Alevler kısa sürede söndürüldü

Haber: Uğur Balaban

Yeniçağa ilçemizin merkeze bağlı Şahnalar köyünde piknik tüpünün tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Alevleri gören ev halkı durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Hane halkı itfaiye ekipleri gelene kadar alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etmek için balkonun camlarını kırarak içerideki yangını kontrol altına aldı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın ufak çaplı hasara neden oldu.