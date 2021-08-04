“Algı değil icraat yap”

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Meclisi Ağustos ayı 1.oturumunda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Genel Meclisinin ve İl Özel İdaresinin, 3 liralık işi 5 liraya mal ettiklerini iddia etti. Başkan Özcan, İl Genel Meclisi Başkanına ve İl Özel İdaresinin Genel Sekreterine hakkını helal etmediğini söyledi. Bu iddiaların üzerine mikrofon uzattığımız İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, “Tanju Özcan, öncelikle kendi işine baksın” dedi.

“3 LİRALIK İŞİ 5 LİRAYA İHALE EDİYORLAR”

Bolu Belediye Başkanı Özcan, “yeter ki yapılan yollarda Belediyenin logosu görünmesin diye 3 liralık işi 5 liraya ihale ediyorlar. O yüzden, o İl Genel Meclisi Başkanına ve İl Özel İdaresi Genel Sekterine, eğer benden önce ölülerse yemin ediyorum, hakkımı helal etmiyorum Bolu halkı adına” diyerek tepki göstermişti.

“TANJU ÖZCAN BELEDİYE BAŞKANIDIR, İL GENEL MECLİSİNİN BAŞKANI DEĞİLDİR”

Bu iddiaların üzerine mikrofon uzattığımız İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, “Böyle bir şey yok, ben Tanju Özcan’ın ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum. Tanju Özcan kendi işine baksın. Tanju Özcan Belediye Başkanıdır, İl genel meclisinin başkanı değildir. İl Özel İdaresi yatırımcı bir kuruluş. Kendi kararlarını kendi alabilen, kendi kararlarını alabilen bir meclise sahiptir ve kendi avantajlarını, kendi hesaplarını yapabilen bir konuma sahiptir. Dolayısıyla Tanju Özcan Belediye Başkanıdır, belediye başkanı olarak kendi işine baksın. Algı yapmaya çalışmasın icraat yapsın. Böyle bir şeyin doğru olmadığını ve böyle bir şeyin olmadığını ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR YETKİMİZ DE YOKTUR BİLGİMİZDE YOKTUR”

İhale süreçleriyle de alakalı konuşan Yüceer, “Tamamen il özel idaresinin kendi yetki sınırları çerçevesinde yasal mevzuata uygun bir şekilde ihale süreçlerini yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir. İhale süreçleri hakkında il genel meclisi başkanı sıfatıyla yavda il genel meclisi ile hiçbir yetkimiz de yoktur bilgimizde yoktur” dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Yüceer son olarak ise, “Sen Belediye Başkanısın algı değil icraat yap. Milletvekilli yapma” ifadelerine yer verdi