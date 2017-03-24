Haber: BMA

64 yıldır ibadet edilen ve geçen ay yıkımı yapılan Yeniçağa Merkez Cami yerine Meliha Dalgıç’ın katkılarıyla anne ve babasının adına yapılacak olan Ali - Ayşe Dalgıç Camii'nin temel atma töreni yapıldı. Düzenlenen törene Bolu Vali Yardımcısı Ünal Coşkun, Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, İl Müftüsü Orhan Genç, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İsmail Taş, Köroğlu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi Muhammet Emin Demirkol, Hayırsever İşadamı Yaşar Çelik, İl Genel Meclis üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkan Çağlar, eski caminin depreme çok dayanıklı olmadığını ve kapasitesinin yetersiz kaldığını ifade etti. Meliha Dalgıç’ın Kıbrıscık ilçesine cami yaptıracağını duyan Çağlar, "Hayırsever Meliha Dalgıç hanımefendi ile görüşerek kendilerinin Yeniçağa bağlı Eskiçağa köyünden olmaları dolayısıyla yaptıracakları camiyi ilçemize yaptırmalarını istedik. Onların da bu konuya olumlu bakmalarının ardından caminin yapımına başlandı" diye konuştu. Çağlar ayrıca, caminin tarihi dokusuna uygun olarak ve 1500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde yapılacağını dile getirerek inşaatın en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.