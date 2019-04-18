“Ali Baba’nın Masal Çiftliği” 14 Burda’da

Haber: BMA

Esas 14 Burda AVM, 20-28 Nisan tarihleri arasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak ücretsiz düzenlenecek, ‘Ali Baba’nın Masal Çiftliği’ etkinliği minik ziyaretçiler ile 12.00-19.30 saatleri arasında bulaşacağını duyurdu. Ali Baba’nın Masal Çiftliğinde çocuklar süt sağıp, kuyudan su çekerek, tarlaya tohum ekip, folluktan yumurta toplayarak, ata binerek hem doğal hayatı öğrenecek hem de eğlenecekler. Ayrıca etkinlikte 23 Nisan’a özel olarak minikleri, sevinecekleri hediyelerin de beklediği belirtildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda AVM’yi ziyaret eden ilk 500 minik ziyaretçi Playland oyun kartının, ilk 1000 minik ziyaretçi ise Türk Bayrağı’nın sahibi olacak. Esas 14 Burda AVM’den yapılan duyuruda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu birlikte yaşamak üzere, tüm Bolulular davet edildi.

Etkinlik Akışı:

20 - 28 Nisan

Tohum Ekme, Kuyudan Su Çekme, İnek Ve Koyun Sağma, Folluklardan Yumurta Toplama, Tarla Sulama, Yumurtadan Civciv Yapımı, Tarla Hasadı, Atlarla Odun Taşıma

1.seans: 12.00-13.00,

2. seans: 13.30-14.30,

3 seans: 15.00-16.00,

4. seans: 16.30-17.30,

5. seans: 18.00-19.00,

6. seans: 19.30-20.30