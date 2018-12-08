Haber: C. Kutay Aykan

Anadolu Ajansı(AA) foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında yıl boyunca çekilen fotoğrafların oylandığı “2018 Yılın Fotoğrafları” oylaması başladı. Oylama AA’nın aa.com.tr/yilinfotograflari sitesi üzerinde oylamaya sunulan fotoğraflar haber, yaşam, spor kategorileri olarak 3 grupta yer alıyor. İlimiz Mudurnu ilçesindeki AA temsilcisi İlhami Çetin’in “Ali Dede ve Kedisi” fotoğrafı da 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında yaşam kategorisinde yer aldı.

Mudurnu’da evinde çıkan yangın sonrası 83 yaşındaki Ali Meşe’nin kucağında kedisi ile soğukta bekleyen görüntüsü İlhami Çetin tarafından ölümsüzleştirilmiş ve bu fotoğraf karesi Türkiye başta olmak üzere tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

AA 2018 “Yılın Fotoğrafları” oylamasında siz de AA Mudurnu temsilcisi İlhami Çetin’in yaşam kategorisinde yer alan “Ali dede ve kedisi” fotoğrafına oy vermek için aa.com.tr/yilinfotograflari sitesini ziyaret edebilirsiniz.

