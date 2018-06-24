Haber: Kasım ŞAHİN

27. Dönem Milletvekilliği için yeniden aday gösterilmeyen 24, 25 ve 26. Dönem Bolu AK Parti Milletvekili Ali Ercoşkun, sosyal medya hesabı üzerinden bir veda mesajı yayınladı. Ercoşkun mesajında şu ifadeleri kullandı: “TBMM'de 24. 25. ve 26. Dönem Bolu Milletvekili olarak siz değerli hemşehrilerime ve milletimize hizmet etme şerefine nail oldum. Halka Hizmet HAK'KA hizmettir şiarı ile hareket ettim. Elimi ve alnımı kirletmedim. Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'a, Teşkilat mensuplarımıza ve kıymetli Bolu'lulara teşekkürlerimi arz ederim. Yeni görevlerle Milletimize ve Bolumuza hizmet etmek ümidiyle hakkınızı helal ediniz. Selam ve Saygılarımla”

3 dönemdir Bolu Milletvekili olarak görev yapan Ercoşkun, milletvekili olarak son oyunu Anadolu İmam Hatip Lisesinde kullandı. Ercoşkun, bundan sonra ki seçimlerde şayet yeni kurulacak kabine de kendisine yer verilmezse sade bir vatandaş olarak oy kullanacak.