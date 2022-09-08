Ali Mahir Başarır ve Vefa Salman’dan Tanju Özcan’ın yanında

Haber: Süleyman Kurt

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı doğrultusunda, ‘görevi kötüye kullanmak’ suçlamasıyla görevinden uzaklaştırılan CHP’li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ı, “Vefa Salman’a itibar suikastı yapıp; 1.Bilirkişi raporunu görmezden geldiniz, 2.Bilirkişi raporunu yok saydınız. Yeni bilir kişi raporu istediniz. İşte 3’üncü bilirkişi raporu. Vefa Salman suçsuz yere görevinden el çektirildi. Vefa Salman #göreveiade edilip hizmetlerine devam etmeli” ifadeleriyle desteklemişti.

Özcan’ın bu desteğinin ardından hem Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hem de CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Bolu’ya gelerek Tanju Özcan’ı ziyaret etti.

Ziyarete ait anları sosyal medya hesabından paylaşan Özcan, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

“CHP Mersin Milletvekilimiz ve PM üyemiz Sayın Ali Mahir Başarır ile Yalova Belediye Başkanımız Sayın Vefa Salman’a ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Vekilimizi ve Başkanımızı Bolu’da ağırlamaktan büyük mutluluk duydum.”

Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022, 14:37