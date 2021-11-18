Ali Şahin Erol Semt Pazarı açıldı

Haber: S. Özge Yücel

Halkın yoğun ilgi gösterdiği törene Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Başkan Yardımcıları Ahmet Yılmaz, Rasim Özdemir, İsa Özcan, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve 2014 yılında Sakarya’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Bolu’nun sevilen esnaflarından merhum Ali Şahin Erol’un yakınları katıldı.

Başkan Özcan: “Kültür Mahallemize hayırlı olsun”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, törende yaptığı konuşmada, yeni Ali Şahin Erol Semt Pazarı ile ilgili bilgiler vererek, “Bolumuzun en hızlı büyüyen mahallelerinden bir tanesi de Kültür Mahallesi. Alan olarak da büyük bir mahalle. Dolayısıyla Kültür Mahallesi’ndeki bu Pazar yeri ihtiyacını biz muhtarımızla, mahalle halkımızla değerlendirmiştik. Pazaryerimizle ilgili kısa bilgiler vereyim. Burası bize 613 bin liraya mal oldu. Zaten hizmete alındı. Bin 200 metrekare kapalı alanı var. Bu alanı imardaki arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çıkarttılar. Ben Kültür Mahallemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. ” diye konuştu.

“Duayen bir pazarcımızın adını yaşatmaktan mutluluk duyuyorum”

Semt pazarında adı yaşatılan Ali Şahin Erol ile ilgili görüşlerini de paylaşan Özcan, “Bu pazarın ismi bizim için özel bir isim. Rahmetli Ali Şahin Erol ağabeyimizin, böyle duayen bir pazarcımızın ismini Bolu’da yaşatmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Kendine Allah’tan rahmet diliyorum. Ne kadar iyi bir insan olduğuna yakından şahidim. ” ifadelerini kullandı.

Muhtar Bulut: “Başkanımıza şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum”

Kültür Mahallesi Muhtarı Cengiz Bulut’ta yaptığı kısa konuşmada “Mahallemizde uzun zamandır böyle bir ihtiyaç vardı. Bu talebimizi Belediye Başkanımız Tanju Özcan’a sunduk. Sağ olsun Başkanımız da bizi destekledi ve bu semt pazarımızı mahallemize kazandırdı. Böyle bir pazarı mahallemize kazandırdığı için Başkanımıza şahsım ve mahalle halkımız adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Kültür Mahallesi Ali Şahin Erol Semt Pazarı, dua ve kurdele kesimi ile resmi olarak hizmete girdi.