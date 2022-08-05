Aliağaspor FK Beykoz yönetiminde sezonu açtı

Haber: Uğur Balaban

Başkanlığı’nı Kamil Önal’ın yaptığı Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden İzmir temsilcisi Aliağa FK 2022-2023 sezonu hazırlıklarına Teknik Direktör Ali Beykoz yönetiminde Aliağa Atatürk Stadı'nda yapılan çalışmalar ile başladı.

Beykoz “Şansımız yolumuz açık olsun”

Aliağa Futbol takımının tecrübeli Teknik Direktörü Ali Beykoz yaptığı açıklamada “2022-23 sezonunda Bismillah diyerek işimize başladık. Şansımız yolumuz açık olsun kazasız belasız mutlu bir yıl ve sonu şampiyonluk olsun” ifadelerini kullandı.

Ali Beykoz’un Kariyeri

Futbolculuk döneminde Boluspor, Konyaspor, Adanaspor, Bursaspor, Zonguldakspor ve Denizlispor formalarını giyen Beykoz; Boluspor, Düzcespor, Kırşehirspor, Alibeyköyspor, Siirtspor, Gölcükspor, İskenderunspor, Denizli Büyükşehir Belediyespor, 12 Bingölspor, Kırıkhanspor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da da antrenörlük yaptı.

Aliağa FK’nın transferleri

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden İzmir temsilcisi Aliağa FK Teknik Direktör Ali Beykoz’un raporu doğrultusunda dış transferde 4 oyuncuyu daha kadrosu kattı. Geçtiğimiz günlerde 5 futbolcuyla anlaşan sarı-siyahlılar, geçen sezon 2. Lig ekibi Nazilli Belediyespor'dan 22 yaşındaki kaleci Alper Yusuf Günaydın, 3. Lig ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Evren, geçen sezonu BAL ekiplerinden Eynesil Belediyespor'da tamamlayan 20 yaşındaki defans oyuncusu İsmail Berkan Gürel ile geçen sezonu 3. Lig ekibi Kızılcabölükspor'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Kaan Akman'la, futbol şube sorumlusu Turgay Mete'nin katıldığı törenle sözleşme imzaladı.

Kadroya 18 takviye yapıldı

Aliağa FK, iç transferde Alper Sürücü, Barış Tenşi ve İlker Ataseven'le nikah tazelerken toplam 18 transfer yaptı. İzmir temsilcisi, dış transferde daha önce Muhammet Ali Aydın (68 Aksaray Belediyespor), Ömer Yanık, Yasin Tosun (Artvin Hopaspor), Halil Çelik (Bayrampaşa), Çoşkun Güner, Burak Yılmaz (Cizre Serhatspor), Kadir Kahvecioğlu (Çarşamba), Bartu Umut (Çiğli Belediyespor), Tahir Kurtuluş (Fatsa Belediye), İskender Can, Oğuzhan Çimen (Hendekspor), Semih Atıl (Konya Ereğli), Hayrullah Çelik (Kuşadasıspor) ve Mustafa Çay'ı (Siverek Belediyespor) kadrosuna katmıştı.