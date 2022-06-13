Aliağaspor’da Beykoz Dönemi

Haber: Uğur Balaban

İlimizin yetiştirdiği başarılı futbol adamlarından Ali Beykoz, Aliağa Futbol Kulübüyle anlaştı. Tecrübeli Teknik Direktör 2022-2023 sezonunda Aliağa Spor’u çalıştıracak. 2022-2023 Sezonunda Aliağa Futbol A takımı teknik direktörlüğüne getirilen Tecrübeli teknik adam Ali Beykoz, düzenlenen imza töreniyle resmen göreve başladı.

Her iki taraf için hayırlı olsun

Bu yıl Bölgesel Amatör ligde mücadele edecek olan Aliağa Futbol Kulübünden yapılan resmi açıklamada atılan imzanın her iki taraf için hayırlı olması dilenirken; “Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Aliağa Futbol Kulübümüz teknik direktörlüğe Ali Beykoz getirildi. Deneyimli çalıştırıcı için Aliağa Atatürk Stadı'nda imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanımız Kamil Önal, anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi” ifadelerine yer verildi.

Ali Beykoz’un takımları

Futbolculuk döneminde Boluspor, Konyaspor, Adanaspor, Bursaspor, Zonguldakspor ve Denizlispor formalarını giyen Beykoz; Boluspor, Düzcespor, Kırşehirspor, Alibeyköyspor, Siirtspor, Gölcükspor, İskenderunspor, Denizli Büyükşehir Belediyespor, 12 Bingölspor, Kırıkhanspor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da da antrenörlük yaptı.