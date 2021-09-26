Alıçlar caddede boy gösteriyor



Haber: Aysun Beykoz

Bolu’nun köylü kadınları, her köşede mantar, alıç, üzüm vb organik köy ürünleri satmaya devam ediyor. İlimiz Merkeze bağlı Tekke Işıklar köyünde oturan 72 Yaşındaki Hatice Epçim, köyünden topladığı alıçları İzzet Baysal Caddesinde satıyor. Tek tek ipe dizdiği alıçlarla, ufak da olsa bir gelir elde etmeye çalışan Hatice teyze, ipe dizdiği alıçları 10 liraya satıyor. 72 yaşındaki Hatice Epçim, Alıcın yanı sıra kurduğu tezgahta ahududu, kuşburnu ve gövem satıyor.

ALIÇ MEYVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Kalbin en iyi ilacıdır. Alıç; özellikle kalp destekleyici, kalp-damar sistemi fonksiyonlarını normalleştirmek için kullanılmaktadır. Kalpte oksijen ve kan akışının artmasına yardımcı olur ve kan damarlarının çeperlerini güçlendirir. Kalp ritim bozuklukları, sinirsel kalp çarpıntıları, kalp yetmezliği, ağır enfeksiyon hastalıkları ardından kalp kasları zayıflaması, kalp krizi sonrası yüksek kan basıncı, damar sertliğinde faydalıdır. C vitamini yönünden de çok zengin bir meyvedir. Hafızayı kuvvetlendirir. Almanya'da bazı tıp doktorlarınca reçetelere doğal kalp ilacı olarak yazılır. İlk kullanımdan itibaren etkilerini gösterse de 6 ile 8 hafta sonunda alıç meyvesinin faydaları daha net görülmektedir.

Alıç meyvesinin yararlarını şöyle sıralayabiliriz:

-Ritim bozukluğu, kalp hastalığının iyileşme sürecini hızlandırır, alternatif tedavi yöntemi olarak kullanılır.

-Sinirsel kalp çarpıntıları, geceleri kalp ritminin hızlanmasında birebir bitkisel çözümdür.

-Kalp yetmezliği, ağır enfeksiyon sonrasında kalp kaslarında oluşan hasarı giderir.

-Kalp krizi ve yüksek tansiyon sonrasında oluşan damar sertliklerini düzeltir.

-Ödem atmak, biriken sıvıların dışarı atılmasında yardımcıdır.

-İdrar söktürücü özelliği vardır.

-Antidepresan olarak ta kullanılabilen bu meyve, sinirsel sorunların azalmasında yardımcıdır.

-Tenyalara karşı oldukça etkilidir.

-Alıç meyvesi, ishal sorununu da giderir ancak fazla kullanımlarda kabız yapabilmektedir.

-Damar tıkanıklığını giderir, damarların açılmasını, rahatlamasını sağlar.

-Kalp krizi geçirmiş olan kişilerin mutlaka tüketmesi gereken meyvedir. Kalbi kuvvetlendirir, ritmini korur.

-Mide düzenini sağlar, kusmayı giderir.

-Koroner ve toplardamarların görevlerini destekler, yardımcıdır.

-Migrene, bağ ağrısına ve göğüs ağrısına karşı etkilidir.