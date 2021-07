Haber: Ceylan Beykoz

Türk Enerji Sen Bolu İl Temsilcisi İsmail Akgül, memur maaşlarına ek zamla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan zammın yeterli olmadığını dile getiren Akgül, “2021 yılının ilk yarısına ilişkin enflasyon rakamları belli oldu. Buna göre haziran ayında tüketici fiyatları ortalama %1,94 oranında yükseldi; 2021’in ilk 6 ayında toplam enflasyon %8,45 olarak belirlendi. Hal böyle olunca memurlara 2021 yılının ilk yarısı için verilen %3’lük zamma karşılık %8,45 olarak gerçekleşen enflasyon karşısında eriyen kısmı olan %5,45 oranında enflasyon farkı verilmesi gündeme geldi. Buna göre memur maaşları temmuz ayı itibari ile %8,45 oranında artacaktır. Bu artışın %5,45’i memur maaşlarının enflasyon karşısındaki altı aylık erime oranı, %3’ü ise 2021’in ikinci yarısı için öngörülen zammı içermektedir” dedi.

“NEREDEYSE 3’E KATLAMIŞTIR”

İsmail Akgül, “yani aslında %8,45 memur maaşlarına 2021 yılının ikinci yarısı için yapılacak zammı ifade etmemekte, yılın ilk yarsında maaşlarının %5,45 oranında eridiğini tescil etmektedir. Buna göre memur maaşları 2021 yılı boyunca sürekli erimiş, gerçekleşen enflasyon ocak ayında verilen %3’lük zammı neredeyse 3’e katlamıştır” ifadelerine yer verdi.

“ALIM GÜCÜNÜN SÜREKLİ DÜŞMESİNE NEDEN OLMUŞTUR”

Alım gücünün hızla düştüğüne dikkat çeken Akgül, “yılın ilk altı ayında enflasyon %8,45 artarken memur maaşlarına verilen %3’lük zam, yılın ilk yarısında memurların ve emeklilerin alım gücünün sürekli düşmesine neden olmuştur. Dolayısıyla verilen enflasyon farkı bir zam değil erime miktarının telafisi anlamı taşımaktadır. Hal böyle olunca memur maaşlarına yalnızca enflasyon kadar zam yapılmakta bu zam da altı ay geriden gelmektedir. Gerçek şudur ki, memur maaşları sürekli enflasyon karşısında erimekte alım gücü hızla düşmektedir” ifadelerini kullandı.

“SIFIR ZAM VERİLDİĞİ ANLAMINA GELMEKTEDİR”

Her dönem enflasyon farkı aldatmacasıyla memur ve emekliler oyalanmakta olduğunu ifade eden Akgül, “bu durum önümüzdeki altı ay için de geçerli olacaktır. Yıllık enflasyonun %17,53 olduğu bir ortamda memur maaşları %3 oranında zamlanacaktır. Bunun adalet ve hakkaniyetle bağdaşmadığı açıktır. Her dönem enflasyon farkı aldatmacasıyla memur ve emekliler oyalanmaktadır. Enflasyon farkının yaşandığı dönemlerde enflasyon sürekli önden gitmekte memur maaşları erimekte alım gücü düşmekte altı ay sonra bu zararın bir defaya mahsus telafisi söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla mevcut durumda enflasyon hızla yükselirken memur maaşları %3’e mahkûm edilmiş durumdadır. Enflasyon farkı ile birlikte memurun zammı %8,45 olarak lanse edilmektedir. Bir kez daha hatırlatıyoruz ki, memurun aldığı zam gerçekte %3 tür, %5,45’lik kısım ise altı aydır erimekte olan maaşların telafisi yapılan bir ödemedir. Memurlarımız ve emeklilerimiz yıllardan beri ancak enflasyon kadar maaş zammı alabilmektedir. Bu da maaşların gerçekte hiç artmadığı, memur ve emeklilere yıllardır sıfır zam verildiği anlamına gelmektedir. Ekonomik büyüme de hesaba katıldığında ülke zenginleşirken geliri düşen ve sürekli fakirleşen tek grubun memur ve emekliler olduğu görülmektedir. Bu ekonomik şartlar altında bu maaş artışlarının hakkaniyet, adalet ve ekonomik gerçeklerle bağdaşır hiçbir yanı bulunmamaktadır. Toplu sözleşme görüşmeleri yaklaşırken memur ve emeklilerin masaya alacaklı olarak oturmamaları için bu erimenin mutlaka telafi edilmesi gerekmektedir. Türk Enerji-Sen olarak memur maaşlarına bir an önce ek zam yapılması ısrarımızı bir kez daha buradan ilan ediyoruz” dedi.