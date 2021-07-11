Alımlar İşkur üzerinden

Haber:Erdal Tanrıverdi

Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yayımlanan ilanlara göre Bolu’dan 480 vatandaşa iş imkânı sunulacak. Yayımlanan ilana göre Bolu’dan da 96 farklı iş kolunda en çok personel ihtiyacı olan bölüm66 işçi alımıyla Piliç Kesim İşleme elemanı oldu. 36 kişi ile Satış Danışmanı ile 15 Temizlik Görevlisi işçi alımları onu takip etti.

Bolu’da ki işçi istihdamı kadroları

5 Ağaç Biçme Makinesi Operatörü, 6 Akaryakıt Satış Elemanı, 1 Argon Kaynakçısı, 4 Aşçı, 5 Aşçı Yardımcısı, 63 Beden işçisi, 3 Bilgisayar Teknik Servisçisi, 2 Boru Kaynakçısı, 1 Bulaşıkçı, 1 Büro İşçisi, 2 Büro Memuru, 4 Cam mamul İmalatçısı, 3 Tezgâh operatörü, 1 Çaycı, 8 Çikolata İmal İşçisi, 2 Depo Görevlisi, 6 Depo Sevkiyat Sorumlusu, 2 Ağaç İşlem İşçileri, 1 Şekerleme İmalatçısı, 2 Sıhhi Tesisat işçisi, 1 Direksiyon Eğitmeni, 1 Elektrik Teknikeri, 3 Elektrik Teknisyeni, 7 Elektrikçi, 1 Fastfood hazırlayıcısı, 3 Forklift operatörü, 30 Garson, 1 Gaz altı Kaynakçısı, 1 Genel Alan görevlisi(Otel), 1 Gıda Mühendisi, 2 Gıda Teknikeri, 1 Grafiker, 5 Güvenlik Görevlisi, 1 Hasta Yaşlı Bakım elemanı, 1 Hemşire, 1 İnsan Kaynakları Müdürü, 1 İnşaat Mühendisi, 1 İnşaat Teknolojisi Teknikeri, 1 İş Güvenliği Uzmanı, 1 İş Makine Operatörü, 1 İhracat Sorumlusu, 10 Kablo Gruplama İşçisi, 1 Barista, 3 Kalite Kontrolcüsü, 1 Kalorifer Ateşçisi, 4 Kasap, 8 Kasiyer, 2 Kaynakçı, 2 Kepçe Operatörü, 11 Konfeksiyon İşçisi, 2 Kurye, 2 Kümes Bakım İşçisi, 1 Lojistik Operasyon Elemanı, 2 Mağaza Müdürü, 3 Makine Montaj İşçisi, 2 Makine Mühendisi, 9 Makine ( Dikiş), 1 Manav, 3 Market Elemanı, 20 Tezgah İşçisi, 2 Montaj İşçisi, 1 Makine Operatörü, 1 Mobilya Montajcısı, 1 Mobilyacı, 4 Motosikletli Kurye, 4 Mutfak Görevlisi, 1 Tezgah Operatörü, 1 Orman Endüstri Mühendisi, 1 Oto Bakım Onarımcısı, 2 Oto Yıkama Elemanı, 1 Otomotiv Boya İşçisi, 1 Otomotiv Servis Danışmanı, 1 Otomotiv Yedek Parça Danışmanı, 10 Oyun Parkı Görevlisi, 7 Ön Muhasebe, 4 Paketleme İşçisi, 66 Piliç Kesim ve İşleme Elemanı, 5 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı, 1 Proses İşçisi, 3 Resepsiyon Görevlisi, 12 Reyon Görevlisi, 36Satış Danışmanı, 1 Satış Müdürü, 1 Satış Temsilcisi,4 Servis Komisi, 4 Sevkiyat Görevlisi, 2 Sıhhi Tesisatçısı, 1 Sosyal Medya Uzmanı, 8 Şoför –yük Taşıma, 1 Teknik Servis Elemanı, 15 Temizlik Görevlisi, 1 Usta Öğretici, 1 Veteriner hekim, 1 Yumurta Paketleme İşçisi.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2021, 12:10