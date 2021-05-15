Alın teri toprağa döküldü

Mudurnu İlçemizde, Ramazan ayında çalışmak zorunda kalan tarım işçileri, sıcağa rağmen hem oruçlarını tuttu hem de çalıştı. Ramazan bayramında da tarlalarda çalışmaya devam eden çiftçiler patates tohumlarını toprakla buluşturdular. Sıcağa ve bayrama rağmen mesaiye ara vermeyen çiftçiler, Ramazan Bayramı’nda da zorunlu mesai yapıyor. Patates ekimi yapan çiftçiler bayramı tarlada geçiriyor.

Patates üreticisi Durmuş Tanrıverdi, "Bayram olmasına rağmen tarım işçilerimiz çiftçilerimizle beraber çalışıyorlar. Bayramın birinci gününde çocuklarıyla beraber tarlalara gelen emekçiler ve biz tarlalarımızı ekiyoruz. Yoğun mesai harcıyoruz. Bu çalışmaların, emeklerin karşılığını en iyi şekilde alırız inşallah" diye konuştu.

Bayramın ilk gününde bayram namazının ardından tarlalara giden işçiler ise hem kendilerinin hem de bakmakla yükümlü oldukları çocukların rızkını kazanmak için çalışmak zorunda olduklarını belirterek, herkesin bayramını kutladı.