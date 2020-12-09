“Alınan her ikametgah bir avantaj”

Haber: BMA

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya ‘İkametgâhınızı Göynük’e Taşıyalım Belediyemizin Hizmet Kalitesini Arttıralım” sloganıyla Göynük şehir merkezinde ya da farklı il ve ilçelerde yaşayan hemşerilerine ikametlerini Göynük'e aldırmaları konusunda çağrıda bulundu.

“ALINAN HER İKAMETGÂH, GÖYNÜK’ÜMÜZ İÇİN ARTI BİR AVANTAJ”

Başkan Ahmet Çankaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere bizim gibi küçük ölçekli belediyelerin en büyük gelir kaynağı İller Bankasından aldığı paylardır. Bu da ilçemizde resmi olarak ikamet edenlerin sayısına göre belirlenmektedir. 2019 TUİK verilerine göre Göynük şehir merkezinde yaşayanların sayısı 4188’dir. Bilindiği üzere aslen Göynüklü olup yaz veya kış aylarını göynükte geçiren ancak ikametgâhları göynük dışında olan binlerce hemşehrimiz bulunmakta. Kendilerinden ikametgâhlarını Göynük’e almalarını rica ediyoruz. Her bir vatandaşımızın yaşadığı merkeze katkı sağlamasını bekliyoruz. İller Bankasından aldığımız payın artması Belediyemizin hizmet kalitesini artması anlamına gelmektedir, Bunun için alınan her ikametgâh, Göynüğümüz için artı bir avantaj demektir’ derken; Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek, ekonomik anlamda daha güçlü Göynük Belediyesi için merkez Belediye nüfusumuzu arttırmamız gerekiyor. Yaz aylarında köyde bahar ve kış aylarında büyük ölçüde Göynük şehir merkezinde ikamet eden vatandaşlarımız başta olmak üzere diğer İl ve İlçelerde yaşayan değerli hemşehrilerimizin gerekli hassasiyet ve özeni göstererek ikametgâhlarını Göynük şehir merkezine taşımalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çankaya, ikamet taşıma işlemlerinin son tarihinin 31 Aralık 2020 olduğunu belirtti.